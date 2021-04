Steinhude

Wer sich auf den großen Plätzen am Steinhuder Meer tummelt, muss sich dabei ab dem 1. Mai an ein Regelwerk halten. Der Ortsrat Steinhude hat der neuen Benutzungsordnung für den Platz an den Strandterrassen, das Ratskellergrundstück, den Hafen und die Promenade zugestimmt. Die Verwaltung wollte damit Missverständnissen vorbeugen, weil die Flächen unterschiedliche Eigentümer haben und vor allem auch Gewerbetreibenden klare Regeln an die Hand geben, die auf Schildern veröffentlicht werden sollen.

Lesen Sie auch Stadt Wunstorf schreibt keine Zeiten auf Maskenpflicht-Schilder

Für Besucher gilt unter anderem, dass sie nicht grillen, gefährliche Gegenstände mitbringen, mit Fahrzeugen fahren oder auf Laternen klettern dürfen und sie ihren Müll auch nicht auf den Boden werfen sollen. Straßenmusiker müssen alle 30 Minuten ihren Standort wechseln, Veranstaltungen und gewerbliche Fotoaufnahmen müssen genehmigt werden und Flugblätter dürfen nicht verteilt werden. Die Stadt, die Steinhuder Meer Tourismus GmbH und die Polizei sollen gemeinsam dafür zuständig sein, dass die Regeln eingehalten werden.

Von Sven Sokoll