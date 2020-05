Wunstorf

Der Posten der städtischen Gleichstellungsbeauftragten ist weiterhin vakant. Die Stadtverwaltung hatte aus 33 Bewerbungen vier Frauen zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen und sich für eine Kandidatin entschieden. Diese sagte jedoch am Mittwoch aus persönlichen Gründen kurzfristig ab. Nun müsse der Verwaltungsausschuss am Montag beraten, ob die Stelle neu ausgeschrieben wird, teilt Stadtsprecher Alexander Stockum auf Nachfrage mit. Von den bisherigen Bewerberinnen komme keine in Frage. Derzeit übernimmt Rathausmitarbeiterin Lisa Eisele vorübergehend die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten.

Gleichstellungsbeauftragte verließ Wunstorf Ende März

Die Vorgängerin Sandra Werner hatte sich Ende März aus persönlichen Gründen aus dem Rathaus verabschiedet. Anfang Januar 2019 trat die Bielefelderin die Nachfolge der langjährigen Gleichstellungsbeauftragten Dorothea Diestelmeier an.

Von Rita Nandy