Wunstorf

Eine zweite Teststraße ist am Montag im Corona-Testzentrum der Stadt und der Johanniter in Betrieb gegangen. Der Aufwand lohnt sich, denn das Interesse war bisher groß: 1670 Wunstorfer und in der Stadt Beschäftigte, quer durch alle Altersgruppen, haben sich seit dem 22. März im Sportforum des Hölty-Gymnasiums kostenlos testen lassen. Künftig sind an jedem Testtag 320 Proben möglich.

Anfangs hatten die Organisatoren für die Zeit von 15 bis 20 Uhr immer 100 Anmeldungen angenommen, die Zahl nach der ersten Woche aber auf 160 ausgedehnt. Nach den Anmeldungen war das Zentrum immer voll ausgelastet. „Wir haben aber festgestellt, dass etwa jeder zehnte gebuchte Termin nicht wahrgenommen wird“, sagte Markus Saars, Leiter des städtischen Fachbereichs Ordnung. Stadt und Johanniter sind während der Öffnungszeiten stets mit insgesamt zehn Mitarbeitern vor Ort.

Angebot bleibt flexibel

Weil derzeit die Perspektiven wieder etwas gesunken sind, dass negative Tests den Zutritt in Geschäfte oder Gaststätten erlauben, sind Stadt und Johanniter zu den drei Testtagen Montag, Mittwoch und Freitag zurückgekehrt. Auch für einen weiteren Standort im Stadttheater laufen vorerst keine Vorbereitungen mehr. „Mit dem Partner können wir das bei Bedarf aber sehr flexibel wieder ausweiten, wenn die Voraussetzungen sich ändern“, sagte Saars. Zumindest ist jetzt die Wartezeit auf einen freien Termin gesunken, am Montag betrug er nur zwei Tage.

Bisher ist erst in einem Fall der Test positiv ausgefallen. „Wer schon irgendwelche Symptome hat, geht in der Regel ja auch zu seinem Hausarzt“, sagte Michele Sciacca von den Johannitern. Wer sich testen lassen will, soll sich möglichst online anmelden, und zwar nur auf der städtischen Homepage www.wunstorf.de. Wer keinen Internetzugang hat, kann auch die Telefonnummer (05031) 101151 nutzen.

Auch Ärzte testen

In diesen Arztpraxen lässt sich in Wunstorf nach den Angaben auf der Seite www.arztauskunft-niedersachsen.de außerdem der Test vornehmen:

Hellen Zapke-Glashoff, Am Burgmannshof 3, (05031) 958455; Kathrin Schmidt und Winfried Muus, Am Burgmannshof 3, (05031) 5757; Edith Ott und Stephanie Wienecke, Am Stadtgraben 28, (05031) 3751; Antje Frerichs, Neustädter Straße 8, (05031) 95130; Karsten Rugenstein und Silke Schumacher, Schaumburger Straße 15, Bokeloh, (05031) 3473; Sami Mohtadi, Blumenauer Straße 42a, (05031) 705900; Ingfried Hobert, Leinenweberstraße 19, Steinhude, (05033) 95030; Kirsti Eckebrecht, An der Schanze 14/16; Steinhude, (05033) 9812100; Birgit und Uwe Bredthauer, Graf-Wilhelm-Straße 17, Steinhude, (05033) 1085.

Apotheker überlegen noch

Bei der Apotheken-Suche unter www.mein-apothekenmanager.de sind bisher keine Wunstorfer Angebote verzeichnet. Die Inhaber sehen weiter noch Schwierigkeiten mit diesem Angebot. „Der personelle und zeitliche Aufwand ist relativ groß und ergibt eigentlich nur Sinn, wenn durchgehend getestet wird“, sagt Rüdiger Heß-Eichenberg von der Sonnen-Apotheke, der auch Bezirksvorsitzender der Apotheker ist.

Das liegt unter anderem daran, dass ein separater Raum vorhanden sein muss und die Mitarbeiter entsprechende Schutzkleidung tragen müssen. „Den Wunstorfer Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, geht es ähnlich“, berichtet Heß-Eichenberg. Der Apotheker aus der Barne will sich aber das Testzentrum der Stadt einmal anschauen und dabei vielleicht noch neue Ideen entwickeln.

Von Sven Sokoll