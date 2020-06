Wunstorf

Die Wunstorfer DLRG hat ein Grundstück für den geplanten Neubau eines Vereinsheims sicher. Der Verwaltungsausschuss der Stadt hat am Montag dem Plan der Stadtverwaltung zugestimmt, der Ortsgruppe ein rund 800 Quadratmeter großes Grundstück neben der Wunstorfer Schützengesellschaft an der Straße In der Barne kostenlos zu verpachten.

Damit können die Lebensretter jetzt die nächsten Schritte gehen, um aus dem früheren Freibad Wunstorf wegzuziehen und ihr Bauprojekt dafür weiter entwickeln. Wie Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt sagte, soll der Vertrag für den neuen Standort vorerst auf 25 Jahre abgeschlossen werden.

Mehr als 30 Standorte angesehen

In der Jahresversammlung hatte die DLRG-Führung berichtet, dass sie sich seit der Schließung des Freibads im Jahr 2013 fast 30 mögliche neue Standorte angesehen hat, die aber am Ende aus unterschiedlichen Gründen alle nicht in Frage gekommen waren. „Wir freuen uns jetzt über die Zusage, sind zum künftigen Gebäude aber nach wie vor in der Findungsphase“, sagte der Vorsitzende Reinhard Selzer. Positiv sei aber der Standort in der Nähe des Hallenbads.

Die Wunschvorstellungen sind zumindest schon gereift. Möglichst sollen ein großer und ein kleiner Schulungsraum mit Sanitärbereich sowie eine Mehrzweckhalle für Fahrzeuge und Geräte auf dem Grundstück entstehen. Bisher hat die Ortsgruppe aber noch keine Kostenvoranschläge vorliegen.

Einnahmen fehlen wegen Corona

Erst wenn das so weit ist, kann die Gruppe sich um Zuschüsse und Kredite kümmern. Sie muss die Finanzierung eigenverantwortlich regeln, wobei sie auch Möglichkeiten hat, aus der DLRG-Organisation noch Zuschüsse zu bekommen. Die Corona-Krise hat aber auch die Kassenlage auch bei der Wunstorfer DLRG angespannt, weil Einnahmen etwa aus Schwimmkursen und Sicherungsdiensten bei ausgefallenen Veranstaltungen fehlen.

Dazu ist auch die Mitgliederzahl leicht auf 320 zurückgegangen. Dabei macht sich bemerkbar, dass beim Wunstorfer Wirtschaftswochenende keine neuen Mitglieder geworben werden konnten, weil auch das Corona zum Opfer gefallen ist. „Von daher kann es vielleicht sein, dass wir Pläne noch einmal abspecken müssen, vor allem wenn es auch mit eingeplanten Zuschüssen nicht klappt“, sagte Selzer.

Stadt erwartet Umzug bis Ende 2021

Wie das Areal des Freibads künftig genutzt werden soll, dazu hat die Politik noch keine Entscheidungen getroffen. Eberhardt erwartet auch nicht, dass sie bald kommen, weil die Vorstellungen in den Fraktionen noch reicht weit auseinandergehen. Gegenüber der DLRG hat die Verwaltung den Wunsch geäußert, dass sie bis Ende 2021 ein neues Domizil bezieht.

In einem Workshop zu dem Grünstreifen, der auch den Jahnsportplatz an der Amtssstraße umfasst, haben die Bürger sich dafür ausgesprochen, dort nur moderat zu bauen. Im Mai haben die Bäderbetriebe als Eigentümer die alten Becken des Bads demontiert. Die Gebäude mit dem DLRG-Domizil sind aber stehen geblieben.

Mitarbeiter der Abbruchfirma Schaer tragen im Mai die Becken des früheren Freibads Wunstorf ab. In dem Gebäude hat die DLRG vorerst noch weiter ihr Domizil Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

