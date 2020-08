Wunstorf

Aufgrund der derzeitigen Stürme weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass Menschen darauf verzichten sollten, sich direkt unter Kronen von Altbäumen aufzuhalten. Wegen der wochenlangen Hitze und dem daraus resultierenden Trockenstress für die Bäume könnten Äste plötzlich abbrechen. Das könne auch bei starken Ästen und bei windstillen Verhältnissen der Fall sein.

Trockenheit kann zu Abbrüchen führen

Bei diesen Astausbrüchen handelt es sich nach Angaben der Stadt um nicht vorhersehbare Schäden. Auch wenn der Fachdienst Gartenbau die Bäume regelmäßig kontrolliert, reicht das zum Bedauern der Verwaltung nicht, solche Ereignisse vorherzusagen oder zu vermeiden. Insbesondere sind Pappeln, Buchen, Kastanien und Eichen betroffen. Aber auch bei anderen Baumarten können unter den vorherrschenden klimatischen Bedingungen unauffällige, grün belaubte Äste spontan abbrechen.

Anzeige

Alte Kastanie fällt Sturm zum Opfer

Stürme, die im Herbst voraussichtlich häufiger auftreten werden, erhöhen das Risiko derartiger Astausbrüche zusätzlich. Die Stadtverwaltung empfiehlt daher, insbesondere bei hohen und weit ausladenden Bäumen in erhöhtem Maße vorsichtig und aufmerksam zu sein. Sturm „Kirsten“ hatte am vorigen Mittwoch unter anderem dazu beigetragen, dass der Stamm einer alten Kastanie an der Sternkreuzung in Luthe abgebrochen war und auf das Dach eines Geschäfts an der Hauptstraße gekracht war.

Weitere HAZ+ Artikel

Ein Autofahrer, der an der Rot zeigenden Ampel warten musste, hatte Glück, dass der Stamm seinen Wagen nur gestreift hat. Eine Fachfirma musste die alte Kastanie schließlich fällen. Auch in anderen Ortsteilen mussten die Feuerwehren Bäume und Äste beseitigen.

Von Anke Lütjens