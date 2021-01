Wunstorf

Senioren über 80 Jahre sollen demnächst einen Brief der Stadt Wunstorf mit Hinweisen zum Start der Corona-Impfung erhalten – allerdings verzögert sich der Versand noch um ein paar Tage. „Die Region hat uns mitgeteilt, dass sie noch auf einen Musterbrief vom Land wartet, und uns deshalb ihre Version davon noch nicht weiterleiten kann“, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum am Freitag. Ursprünglich hatte Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt angekündigt, dass das Schreiben an die 3200 Wunstorfer bis zu diesem Wochenende in der Post sein sollte.

Zu den ungeklärten Fragen zähle noch, ob der Impfstoff wirklich für alle Angeschriebenen reicht und wie die Transportkosten abgerechnet werden. Die Region will sich in der kommenden Woche bei der Stadt melden. Ab Freitag, 28. Januar, soll es dann möglich sein, Termine für das Impfzentrum auf dem Messegelände zu vereinbaren.

Von Sven Sokoll