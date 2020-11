Steinhude

Der zentrale Bereich um die Steinhuder Friedenseiche durchläuft derzeit einigen Wandel. Um diese baulichen Veränderungen besser steuern zu können, will die Stadt jetzt einen Bebauungsplan aufstellen. Der Ortsrat Steinhude und der Bauausschuss haben diese Initiative bereits unterstützt.

Die Verwaltung schreibt in ihrer Vorlage, dass auch in Steinhude in den letzten Jahren vor allem im Inneren des Ortes neu gebaut wurde. Das war oft damit verbunden, dass die Grundstücke am Ende dichter bebaut waren als vorher. „Manche Entwicklungen haben dazu geführt, dass Bauvorhaben sich nicht unbedingt positiv auf das Gesamtortsbild auswirken“, lautet das Urteil der Experten in einer Ratsvorlage.

Zu Beginn verkauft oft jemand ein Grundstück wegen der Lage zu einem hohen Preis. Damit die Investition sich für die Käufer lohnt, versuchen sie meist, möglichst viel Nutzfläche zu bauen. Die Stadt kann das oft nicht verhindern, weil es in der Umgebung bereits ähnliche Bauten gibt oder weil regelnde Vorschriften fehlen.

Einige Veränderungen stehen an

Die Stadt will sich zunächst mit einem Bereich rund um die Friedenseiche befassen, der bis zur Straße Unter den Hestern reicht und Teile der Straße Vor dem Tore umfasst. Sie hat auch solche Grundstücke mit hinein genommen, die nicht direkt am Platz liegen, wo sich aber Veränderungen abzeichnen. Auf der Nordseite ist gerade schon eine Seniorenwohnanlage entstanden und die Stadtsparkasse hat ihre frühere Filiale an einen Investor verkauft. Die Stadt hält den Platz auch deshalb für wichtig, weil dort viele Besucher den ersten Eindruck vom Ort bekommen, wenn sie aus dem Bus aussteigen.

Veränderungssperre wäre bei Bedarf möglich

Die Stadt will sich in einem ersten Schritt nun zunächst mit der Ist-Situation auf den insgesamt gut 21.000 Quadratmetern befassen, um dann zu überlegen, wie die Regeln dafür künftig lauten könnten. Wenn die politischen Gremien dem Vorschlag folgen, dass die Verwaltung einen Bebauungsplan aufstellen soll, könnte später auch eine Veränderungssperre greifen. Mit diesem Instrument könnte die Stadt dann Projekte verhindern, die nach dem künftigen Bebauungsplan nicht mehr zulässig sind.

Als Kategorie dafür will die Verwaltung das „urbane Gebiet“ nutzen, das erst vor drei Jahren in das Baurecht eingeführt wurden ist. Darin können Wohnungen mit Gewerbe und anderen Einrichtungen gemischt werden, die das Wohnen nicht stark stören. Genannt sind zum Beispiel Büros, Einzelhandel, Gastronomie sowie soziale, kirchliche, kulturelle, gesundheitliche oder Einrichtungen für den Sport.

Von Sven Sokoll