Die Stadt Wunstorf will die Innenstadt in der Corona-Krise unterstützten und hat dafür ein Aktionsprogramm erstellt. Das Stadttheater als Testzentrum soll ein wichtiger Bestandteil eines Konzepts werden, um Handel und Gastronomie wieder öffnen zu können. Auch finanziell will die Stadt Inhabern in Nöten unter die Arme greifen.