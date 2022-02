Wunstorf

Die Stadt will planmäßig den Bestand an Ladesäulen für Elektroautos ausbauen. Das Konzept dafür hat Sibylle Messerschmied von der Verwaltung am Donnerstag dem Bauausschuss vorgestellt und dafür viel Zustimmung geerntet. Sie schilderte, dass bisher nur 15 Prozent der Ladevorgänge im öffentlichen Raum stattfinden. Der Druck sei aber gewachsen, solche Angebote auszubauen.

Außer der wachsenden Zahl entsprechender Fahrzeuge haben sich auch die gesetzlichen Vorgaben geändert. Wenn öffentliche Einrichtungen umgebaut werden, müssen schon jetzt zusätzliche Lademöglichkeiten geschaffen werden. In Bebauungsplänen wird die Frage der Lade-Infrastrukur immer relevanter. Und ab 2025 müssen auf allen Parkplätzen an öffentlichen Gebäuden, die mehr als 20 Buchten haben, Ladesäulen stehen.

Bisher gibt es 36 öffentliche Lademöglichkeiten für E-Autos in Wunstorf

Vor zwei Jahren hat die Region für Wunstorf ermittelt, dass 60 Ladesäulen im Stadtgebiet das Ziel sind. „Das ist aber erst mal nur eine Orientierung“, sagte Messerschmied. Aktuell gibt es in der Stadt 36 öffentliche Lademöglichkeiten, davon neun zum Schnellladen. Die Stadt hat jetzt eine Liste von 20 eigenen Parkplätzen aufgestellt, die sie als neue Standorte für sinnvoll erachtet.

Die hat sie nach unterschiedlichen Faktoren bewertet, etwa wie viele Nutzer in der Umgebung zu erwarten sind, und wie weit die nächsten Lademöglichkeiten entfernt sind. Daraus ergibt sich, dass einige für Betreiber sehr attraktiv sind, andere weniger. „Wir wollen jetzt Pakete vergeben, in denen immer attraktivere und schlechtere Standorte kombiniert sind“, kündigte Messerschmied an. Das soll auch eine angemessene Versorgung in der Fläche sicherstellen.

Auch das Autohaus Kahle hat eine Lademöglichkeit geschaffen. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Die Stadt stellt die Flächen kostenlos zur Verfügung, die Betreiber errichten dann aber die Säulen. Für solche Flächenangebote hat die Nationale Leitstelle Lade-Infrastruktur eigens eine Internetplattform namens Flächentool geschaffen, die Wunstorf jetzt auch nutzen will. Die Stadtverwaltung will die Liste mit ihren Standortvorschlägen aber vorher noch ab März politisch beraten lassen. Festlegen muss sie auch noch, wo dabei Schnellladesäulen entstehen sollen und wo normale.

Torben Klant (SPD) plädierte dafür, die Zielmarke von 60 Ladestellen in Wunstorf nicht als starr zu betrachten. Dazu betonte auch Peter Pfadenhauer von der Stadtverwaltung: „Dieses Paket ist erst mal ein Einstieg.“ Erwartet wird, dass Unternehmen auch noch mit eigenen Ladeangeboten folgen werden.

Angebot entsteht auch für Autobahnnutzer

Seine Nähe zur Autobahn 2 verdankt Wunstorf außerdem auch noch die Aussicht auf zwölf weitere Schnellladestationen. Denn der Bund hat solche Stationen ausgeschrieben, um den Eigentümern von Elektrofahrzeugen auf längeren Fahrten auch genug Lademöglichkeiten zu bieten.

Dazu sollen aber auch öffentliche Toiletten und Einkaufsmöglichkeiten gehören, sodass eher die Kernstadt der Suchraum ist. Die Stadt war auch im Gespräch mit Interessierten, etwa über den Schützenplatz. Die Stationen könnten aber auch auf privaten Flächen entstehen, eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.

Von Sven Sokoll