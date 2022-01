Der Radweg von Wunstorf nach Steinhude überwiegend auf der alten Meerbahntrasse soll sich in den nächsten Jahren möglicherweise zu einem Radschnellweg entwickeln. Die geplante Beleuchtung fand der Ortsrat Steinhude gut.

Stadt will Radweg nach Steinhude ausbauen

