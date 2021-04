Steinhude

Die Stadt Wunstorf hat ihr Konzept vorgelegt, was sie künftig auf dem Grundstück des Schulzentrums Steinhude entwickelt. Sie will dort jetzt ein zentrales Areal für Sport, Freizeit und Veranstaltungen schaffen – und dafür auch den Sportplatz am Fuhrenweg aufgeben.

Das Schulzentrum steht seit fast einem Jahr weitgehend leer, weil als letzte Schule die Graf-Wilhelm-Schule im Sommer 2020 ausgezogen ist. Zeitweise hatte dort noch der Ortsrat getagt, doch seit Beginn dieses Jahres wird das Gebäude nur noch so viel bewirtschaftet, wie es notwendig ist. Die Sportanlagen sollen weiter genutzt werden, auch wenn dem derzeit die Corona-Pandemie entgegensteht.

Der zweite Sportplatz am Fuhrenweg mit dem sanierungsbedürftigen Vereinsheim des SC Steinhude liegt recht zentral im Ort und in der Nachbarschaft von Kita, Schützenheim und Wohnhäusern. „Wir wollen beide Standorte nachhaltig so verändern, dass sich im Ergebnis ein möglichst großer Nutzen und Mehrwert ergibt“, definiert die Verwaltung jetzt in ihrer Beschlussvorlage als Ziel.

Anbau von 2002 soll bleiben

Mit dem Ortsrat hatte die Verwaltung darüber debattiert, von einem Abriss vielleicht zumindest den erst 2002 entstandenen Anbau des Schulzentrums auszusparen. Das haben die Fachleute jetzt geprüft und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass sie dann noch etwa 1 Million Euro investieren müssten, um das Gebäude mit seinen rund 520 Quadratmetern Fläche weiter nutzen zu können. Weil das aber günstiger ist als ein vergleichbarer Neubau, spricht sich die Stadt dafür aus, diesen Anbau zu erhalten. Er könnte den Bedarf Steinhuder Vereine und Institutionen schon recht gut decken.

Der Anbau an das Schulzentrum von 2002 (rechts) soll auch künftig erhalten bleiben. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Außerdem ist der Wunsch aufgekommen, darüber hinaus das Forum der Schule für Veranstaltungen zu erhalten. Die Verwaltung schätzt den Bedarf aber nicht als groß ein. Außerdem ist das Forum in einem schlechten baulichen Zustand und würde neuen Entwicklungen auf dem Areal, etwa einem zweiten Sportplatz, vielleicht im Wege stehen. Deswegen soll nach dem Konzept das Forum ebenfalls weichen. Die Verwaltung sieht auch im Anbau genug Platz, einen Veranstaltungssaal mit 130 Quadratmetern Fläche einzurichten.

Sportvereine haben Wünsche

Die Stadt will die Sporthalle der Grundschule dauerhaft zur Verfügung stellen, weil ihre eigene Halle recht klein ist. Außerdem stellt der MTV Großenheidorn sich vor, die Halle künftig auch stärker für Punktspiele zu nutzen. Das Feld ist anders als in der Mehrzweckhalle Großenheidorn groß genug, um auch in höheren Ligen dort spielen zu können. Deshalb lässt der Verein schon prüfen, ob sich in der Steinhuder Mehrzweckhalle die Tribünen erweitern lassen. Die Umkleiden und Duschen müssen noch saniert werden.

Der SC Steinhude strebt derweil an, seinen Sportbetrieb an einer Stelle zu konzentrieren. Dafür braucht die Fußballsparte an der Meerstraße aber mehr Platz. „Ein Neubau eines zweiten Sportplatzes mit wettkampftauglicher Flutlichtanlage – möglicherweise mit Kunstrasenbelag – würde das Sportangebot sinnvoll komplettieren“, schreibt die Verwaltung deshalb. Sie kann sich sogar vorstellen, dass sich mit einem künftigen neuen Hotel in der Nähe der Strandterrassen Synergien ergeben.

Synergien mit Hotel sind möglich

Dafür ist die Stadt derzeit wieder im Gespräch mit einem interessierten Investor. Die Planer stellen sich zum Beispiel vor, dass im Hotel vielleicht auch höherklassige Mannschaften für ein Trainingslager wohnen könnten und den neuen Platz nutzen. Bei den Investitionen will die Stadt versuchen, Fördermittel beim Land einzuwerben und die beiden Sportvereine zu beteiligen. Neue Umkleiden für den Außensport und neue Technikräume könnten unter der erweiterten Tribüne unterkommen.

Sollte auf dem Schulhof-Areal noch Platz bleiben, könnte die Verwaltung sich vorstellen, dort Parkplätze einzuplanen. Der Schützenverein möchte dort außerdem einen Bogensportplatz schaffen.

Areal am Fuhrenweg soll Bauland werden

Für das Sportareal am Fuhrenweg überlegt die Stadt, das SC-Vereinsheim abzureißen und das Areal überwiegend als Bauland zu vermarkten. Die Erlöse sollen in das Projekt an der Meerstraße fließen. Allerdings soll vorher geklärt werden, ob die Kita künftig noch einmal erweitert werden muss.

Zunächst wird der Ortsrat Steinhude über das Konzept am Mittwoch, 14. April, in einer Videokonferenz ab 18 Uhr sprechen. Stimmt die Politik zu, fallen zunächst Abrisskosten von 600.000 Euro im Jahr 2022 an. Wie teuer die weiteren Investitionen werden, stellt sich dann in den nächsten Planungsschritten heraus.

Wer die Sitzung verfolgen will, kann sich bis 15 Uhr am 14. April unter Telefon (05031) 101253 anmelden und bekommt dann einen Link.

