Steinhude

Die Stadt will vorerst dabei bleiben, bei 2000 Besuchern die Badeinsel für weitere Besucher zu schließen. Am Wochenende war er erstmals dazu gekommen, und zwar am Sonnabend von 14 bis 16 Uhr, am Sonntag von 14 bis 16.30 Uhr. „Die Schlange reichte zeitweise bis zum Metjenkamp, und die Wartezeit betrug bis zu 45 Minuten“, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum. Immer wenn Besucher die Insel verließen, konnten die nächsten zum Badestrand nachrücken.

Am Sonntag waren so trotzdem insgesamt 5500 Menschen im Wechsel auf der Badeinsel. „Das entspricht im Prinzip einem normalen Hochsommertag in den Ferien“, sagte Stockum. Der beauftragte Sicherheitsdienst hat berichtet, dass die Menschen größtenteils angemessen auf die Situation reagiert haben. „Nur in Einzelfällen gab es verbale Entgleisungen“, sagte Stockum.

Anzeige

Regeln müssen eingehalten werden

Und die Stadt bedauert, dass viele Besucher die Abstände nicht eingehalten und wo nötig keinen Mundschutz getragen haben. „Wenn nicht alle die Regeln einhalten, werden wir die Badeinsel nicht weiter offen halten können. Wir wollen auf keinen Fall, dass sie zum Infektionsherd wird“, sagte der Stadtsprecher. Auf der Facebook-Seite HAZ Wunstorf kritisiert auch Anwohnerin Kathrin Goetze-Bühmann in einem Kommentar, dass sich die Wartenden an der Badeinsel ohne Abstand und Masken gestaut haben.

Weitere HAZ+ Artikel

Stadt schreibt mehr als 200 Knöllchen

Außerdem beklagte sie, dass die Nachbarschaft wieder stark vom Verkehr belastet wurde, weil Besucher sich dort Parkplätze gesucht haben. Die Stadt hat bei der großen Besucherzahl auch weiterhin kontrolliert, wie die Parkregeln eingehalten werden, und bestätigt die Einschätzung: „Leider muss man sagen, dass wirklich sehr wild geparkt wird, und zwar oft zulasten der Anwohner“, sagte Stockum. Am Sonnabend schrieben die Stadtmitarbeiter 96 Knöllchen im Einzugsbereich der Badeinsel, am Sonntag 109.

Nachdem die Badeinsel schon dicht waren, hätten die Anwohner dort am Sonnabend noch rund 2000 weitere Fahrzeugbewegungen gezählt. Das hätten aber auch die Mitarbeiter der Stadt dokumentiert, schrieb Götze-Bühmann. Entsetzt sei sie aber auch darüber gewesen, welche Müllberge sich abends auf der Insel zeigten, die dann auf Steuerzahlerkosten entsorgt werden müssen. Die Stadt hatte vor dem Wochenende vorgerechnet, dass sie jährlich rund 100.000 Euro für den laufenden Betrieb der Badeinsel ausgibt.

Fischerweg wird zum Geduldsspiel

Das Befahren des Fischerwegs als wichtige Zufahrt zu dem Bereich entwickelt sich zum Beispiel schnell zum Geduldsspiel, weil die Straße durchgängig beparkt wird und Autos im Gegenverkehr lange warten oder dann doch über den Bürgersteig ausweichen müssen. Auch eine Anwohnerin dieser Straße beklagte, dass in dem Bereich wieder alle legalen und illegalen Parkmöglichkeiten ausgeschöpft wurden, selbst in den Kurvenbereichen der Kreuzungen. Auch das macht das Passieren schwierig. Dazu kommt dann, dass oftmals Fußgänger auf der Fahrbahn unterwegs sind und es auch so schwer ist, die Straßen zu passieren.

Sie regte an, die Sperrungen der Badeinsel frühzeitiger bekannt zu machen, damit sich nicht noch Besucher unnötig auf den Weg machen. Allerdings wies Stockum darauf hin, dass die Menschen ja trotzdem auf die Insel können, nur mit einer Wartezeit. Deshalb wolle die Stadt auf Radiodurchsagen oder Ähnliches verzichten.

Von Sven Sokoll