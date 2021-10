Wunstorf

Wunstorf will in Verbindung mit der Corona-Pandemie mit fest eingebauten Anlagen in städtischen Gebäuden dafür sorgen, dass die Luft in den Räumen besser wird, in denen sich vorwiegend Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren aufhalten. Dazu hat der Rat in seiner letzten Sitzung der Wahlperiode einen Fahrplan beschlossen. Die Verwaltung weist aber darauf, dass das Programm seine Zeit brauchen wird, weil die einzelnen Projekte aufwendig sind.

Das Kultusministerium des Landes hatte im vergangenen Jahr seinen Rahmen-Hygieneplan für die Schulen wegen der Pandemie aktualisiert und dabei unter anderem erstmals genau definiert, welche Eigenschaften Lüftungsanlagen haben müssen. Die Stadt hat dabei festgestellt, dass acht ihrer Gebäude nicht dem Plan entsprechen, weil sie nur schwer wie gefordert ohne Umluft betrieben werden können. Dabei verbleibt zu viel verbrauchte Luft im Lüftungskreislauf, was Infektionsgefahren vergrößert.

Bund fördert neue Anlagen

Die Bundesregierung hat dann in diesem Jahr ein Förderprogramm aufgelegt. Sie will zeitgemäße Anlagen für die Raumluft in Einrichtungen für Kinder unter zwölf Jahren durch eine Nachrüstung oder bei Neubauten fördern. Der Hintergrund waren die fehlenden Impfstoffe für diese Altersgruppe. Die Anlagen zeichnen sich dadurch aus, dass sie immer ausreichend frische Luft von außen in die Räume bringen.

Die Corona-Pandemie hat die Luftqualität in Schulen in den Blickpunkt gerückt. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Die Stadt hat ihre Liste daraufhin noch einmal überprüft. Zu den bestehenden Gebäuden mit Lüftungsdefiziten zählen fünf, die auch von Kindern genutzt werden, allesamt Sporthallen. Dabei handelt es sich um die Barne-Halle 3, das Hölty-Sportforum, sowie die Hallen der Evangelischen IGS, des Schulzentrums Steinhude und der Grundschule Kolenfeld.

Prioritäten sind notwendig

Weil nicht alles gleichzeitig umgesetzt werden kann, hat die Verwaltung in ihrer Vorlage vermerkt: „Es ist eine Grundsatzentscheidung für Neubauten und Priorisierung bei Bestandseinrichtungen erforderlich.“ Am Ende will die Stadt aber für alle Einrichtungen die Bundesförderung beantragen, wenn sich nicht noch bessere Förderprogramme finden lassen.

Lesen Sie auch Mobile Luftfilter für Schulen: Kommunen der Region Hannover zögern

Der Beschluss sieht jetzt vor, alle von Kindern dieser Altersgruppen genutzten Neubauten mit geeigneten stationären Raumluftanlagen auszustatten. Auch bei Anbauten soll diese Option geprüft werden.

IGS soll den Anfang machen

Bei den Sporthallen, die nicht den Anforderungen des Landesrahmenplans entsprechen, sollen die Anlagen nach und nach ausgetauscht werden. Dafür muss im Haushalt noch das entsprechende Geld vorgesehen werden. Die Stadt muss auch noch die personellen Kapazitäten einplanen.

Den Anfang will sie noch in diesem Jahr mit der IGS-Sporthalle An der Aue machen, weil sie besonders stark genutzt wird und dort ohnehin oberhalb der Halle gebaut werden soll. Dabei entstehen Musikräume, auch Brandschutzmängel werden beseitigt. Die Kosten für die Luftanlage stehen derzeit noch nicht fest, ebenso nicht, in welcher Höhe sie gefördert wird.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wenn die akuten Defizite in den Sporthallen beseitigt sind, sollen dann nach und nach auch alle anderen schon bestehenden Einrichtungen für Kinder mit Hilfe des Förderprogramms neu ausgerüstet werden. Dazu will die Stadt eine weitere Prioritätenliste erstellen, sobald sich abzeichnet, dass das Programm bei den Sporthallen zum Ende kommt.

Von Sven Sokoll