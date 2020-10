Stadt Wunstorf will neue Bäume für 75.000 Euro pflanzen

Wunstorf

Die Stadt Wunstorf plant, neue Bäume und Sträucher zu pflanzen. Auf 75.000 Euro für Baumpflanzungen war für dieses Jahr der städtische Etat aufgestockt worden, und die Verwaltung musste überlegen, wo sie das Geld sinnvoll ausgeben kann. Das neue Grün ist als Beitrag für den Klimaschutz gedacht und soll nach einer aktuellen Informationsvorlage für Politik bis Ende des Winters gepflanzt sein.

Den größten Teil des Geldes, und zwar 31.000 Euro will die Stadt in Kolenfeld ausgeben. Dafür will sie Wiesen nutzen, die sich vor dem Sportplatz an der Kanalstraße befinden. Auf ihnen soll ein großer dichter Streifen aus Bäumen und Sträuchern entstehen.

Vor dem Kolenfelder Sportplatz sollen Bäume und Sträucher gepflanzt werden. Quelle: Sven Sokoll

Eingeplant hat die Verwaltung dort jetzt insgesamt 53 Laubbäume und 590 Laubsträucher aus heimischen Arten. Damit die Bäume auch anwachsen, muss im ersten Jahr für rund 9500 Euro gewässert werden, auch diese Folgekosten muss die Stadt mit berücksichtigen.

Schädling reißt Lücken im Wald

Außerdem will die Stadt im Haster Wald aktiv werden. Die Fichten waren dort krank geworden, weil Schädlinge sie befallen haben. Dadurch ist im Wunstorfer Teil eine Fläche von rund zwei Hektar frei geworden. Wegen der Schädlinge will die Verwaltung dort nicht auf Nadelbäume setzen, sondern jetzt unterschiedliche Arten von Laubbäumen mischen. Auch ein Zaun zum Schutz vor Tierbissen ist notwendig, sodass dort Kosten von etwa 10.000 Euro entstehen.

In Mesmerode will die Stadt am Ortseingang im Zuge der Kreisstraße 329 aktiv werden. Dort kann sie das westliche Stück Wiese zwischen der Kreisstraße und der Straße An den Auewiesen dafür nutzen.

Vor der Siedlung An den Auewiesen am Mesmeroder Ortseingang sollen weitere Bäume und Hecken heimisch werden. Quelle: Sven Sokoll

Mit 20 Laubbäumen soll das Areal locker bepflanzt werden. 110 Sträucher in Linien sollen außerdem wildwachsende Hecken bilden. Hier gibt die Stadt 14.000 Euro aus. Um die Pflanzen im ersten Jahr zu wässern, muss sie noch einmal 4300 Euro aufwenden.

„Darüber hinaus werden an einigen Stellen in den vergangenen Jahren abgängig gewordene Bäume ersatzweise neu gepflanzt“, schreibt die Verwaltung. Das soll unter anderem entlang des Radweges Wachweg/Im Lindhofe in der Kernstadt geschehen.

Mehrheitsgruppe hatte weiter aufgestockt

Schon lange sind in Wunstorf Bäume in größeren Pflanzaktionen gesetzt worden. Als ein konkretes Zeichen für den Klimaschutz hatte Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt dann im Haushaltsentwurf für 2020 einen eigenen Posten von 50.000 Euro dafür vorgesehen. Die Mehrheitsgruppe aus SPD, Grünen und FDP stockte das in den Beratungen noch um die Hälfte auf. Die CDU war allerdings skeptisch und warf der Gruppe vor, damit nur Schlagzeilen machen zu wollen.

Von Sven Sokoll