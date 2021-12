Wunstorf

80 Jahre, nachdem die ersten jüdischen Wunstorfer im Nationalsozialismus in die Vernichtungslager deportiert worden waren, hat die Stadt am Mittwoch bei einer Feierstunde an die Opfer erinnert. Vor der Kranzniederlegung am Denkmal vor der Abtei hörten rund 30 Teilnehmer zunächst in der Stadtkirche eine Rede von Franz Rainer Enste. Der frühere Sprecher von Landtag und Landesregierung ist seit zwei Jahren ehrenamtlicher Antisemitismus-Beauftragter des Landes.

Bürgermeister Carsten Piellusch (SPD) sagte in seiner Begrüßung, dass der Antisemitismus leider wieder recht offen zutage trete. „Der traurige Höhepunkt war der Anschlag in Halle.“ Deshalb lobte Enste zunächst die Stadt Wunstorf dafür, dass sie seit 2005 jährlich zu dieser Feierstunde einlädt. „Das ist ein ganz wichtiger Mosaikstein zur erinnerungskulturellen Arbeit.“

Wie ist so etwas möglich?

Er sprach sich aber dafür aus, nicht nur zu gedenken, sondern auch zu bedenken, wie sich solche Entwicklungen in der Gegenwart verhindern lassen. „Die Lehren von Halle sind also auch, dass wir überlegen müssen, ob wir in der Erinnerungskultur alles richtig gemacht haben.“

Der Antisemitismus-Beauftragte Franz Rainer Enste spricht in der Wunstorfer Stadtkirche. Quelle: Sven Sokoll

Er plädierte dafür, in der Forschung nicht nur nach den Opfern des Nationalsozialismus zu fragen, sondern auch, wer von dem System profitiert hat. „Es geht doch darum zu erforschen, wie dieser Kulturbruch in einer Kulturnation wie Deutschland möglich war.“ Auch bei dem Täter von Halle sei zu wenig beleuchtet worden, wie jemand zu so einem Mörder werde. Dabei spielten sicherlich viele Machenschaften im Internet eine Rolle, aber auch das familiäre Umfeld.

Besorgt zeigte er sich darüber, dass nach Untersuchungen die Zahl antisemitischer Postings im Netz derzeit steil in die Höhe gehen. Und auch wenn in der Wahrnehmung der Geschichte viele Veränderungen an feste Daten geknüpft seien wie zum Beispiel die Machtergreifung der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933, so stehen in Wirklichkeit doch oft lange Prozesse dahinter. Und deren Anfänge sollte die Gesellschaft frühzeitig erkennen.

Einfache Erklärungen werden gesucht

„Es treibt mich ungeheuer um, eine Wiederholung zu verhindern.“ Er befürchtet aber, dass in der gegenwärtigen Lage mit vielen großen Herausforderungen für die Politik bei vielen die Sehnsucht wächst, statt der komplizierten Demokratie lieber starke Männer mit einfacheren Erklärungsmustern zu suchen.

„Viele Dinge teile ich. Die Frage ist nur, wie wir die Menschen erreichen, die nicht an solchen Gedenkstunden teilnehmen“, schloss Bürgermeister Piellusch. Nach der Kranzniederlegung lasen Schüler des Hölty-Gymnasiums dann die Namen der 45 Wunstorfer Juden vor, die ermordet worden sind. „Das soll uns vor Augen führen, dass hinter den Zahlen echte Menschen stehen“, betonte Piellusch.

Von Sven Sokoll