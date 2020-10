Wunstorf

In einem Pressegespräch hat Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt verstärkte Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln in Wunstorf angekündigt. Ein entsprechendes Vorgehen habe er mit der örtlichen Polizei abgestimmt. Beide wollen prüfen, ob die Gäste ihre persönlichen Angaben in den Gaststätten richtig ausfüllen. Aber auch das Tragen von Alltagsmasken in Bussen und Bahnen wird ein Thema.

„Wenn die Einhaltung der Corona-Regeln nicht gewährleistet ist, gefährden wir vor allem die Risikogruppen und Veranstaltungen wie den Wunstorfer Weihnachtsmarkt“, so Eberhardt. Für die Mitarbeiter der Stadt führt er vorsorglich Corona-Schnelltests ein. Eberhardt: „Arbeitgeber sollten überlegen, ob sie das nicht auch für ihre Mitarbeiter tun wollen.“

Von Winfried Gburek