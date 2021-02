Wunstorf

Die Stadtbibliothek Wunstorf leidet ebenfalls unter dem Lockdown und profitiert nicht davon, wie man vielleicht angesichts von Homeoffice denken könnte. „Wir hatten in diesem Januar insgesamt vier Stunden geöffnet, damit Kunden Medien abholen konnten. Normalerweise sind es 76 Öffnungsstunden“, sagt Leiterin Gudrun Knieper mit. „Im Februar erreichen wir gerade mal neun Stunden“, sagt Knieper weiter. Genaue Ausleihzahlen kann sie nicht nennen, weil auch die wegen Corona verlängerten Ausleihfristen in der Statistik mitgerechnet werden.

Kunden erhalten ein Zeitfenster für die Abholung

Derzeit bietet die Stadtbibliothek an festgelegten Tagen und zu bestimmten Öffnungszeiten einen Bestell- und Abholservice an. Das funktioniert so: Kunden schicken ihre Medienwünsche per E-Mail an Stadtbibliothek@wunstorf.de unter Angabe der Nummer des Leseausweises und den bevorzugten Abholtag. Die Besteller erhalten von der Stadtbibliothek eine Rückmeldung zum Zeitfenster für ihre Medienabholung.

Die Übergabe erfolgt (fast) kontaktlos und unter Einhaltung der Hygienevorschriften im Eingangsbereich der Abtei, Wasserzucht 1. Informationen zum Service der Stadtbibliothek finden sich unter „Aktuelles“ auf der städtischen Homepage wunstorf.de und auf Facebook. Im März öffnet die Einrichtung für Abholer zunächst am Mittwoch, 3. März, von 14 bis 16 Uhr und am Freitag, 5. März, von 10 bis 11 Uhr.

Eltern sind besonders froh über Ausleihmöglichkeit

„Die jetzige Medienauswahl der Leser ist vergleichbar mit der in der Zeit vor dem Lockdown“, sagt Knieper. Die Kunden fragten nach aktuellen Sachbüchern, Romanbestsellern, vielen Krimis und Literatur für Kinder – sowohl als Buch als auch als Hörbuch. „Es werden mehr E-Medien entliehen. Diesen Trend bestätigen auch die anderen Büchereien“, erläutert die Leiterin der Bibliothek. Die Leser, die den Bestell- und Abholservice nutzen, zeigten sich froh und dankbar – gerade auch Eltern, die für ihre Kinder Bücher ausleihen können.

In der Zeit des Lockdowns gestaltet sich auch die Arbeit der Mitarbeiter anders. „Wir haben mehr Zeit für unsere Hintergrundarbeiten wie beispielsweise Medienbestellungen“, sagt Knieper. Wenn es möglich ist, dann auch als Arbeit im Homeoffice. Die Stadtbibliothek Wunstorf bietet neben Büchern auch Zeitschriften, Hörbücher, Tonies, DVDs und Gesellschaftsspiele an. Tonies sind Hörfiguren, die in eine Box gesteckt werden und dann eine Geschichte für Kinder erzählen. Den gesamten Medienbestand sowie das eigene Leserkonto können Leser im Online-Katalog einsehen.

Von Anke Lütjens