Die Badeinsel kann auf verschiedenen Wegen erreicht werden. Der Fahrradbus der Linie 835 fährt in den nächsten Wochen fast stündlich mit diversen Zwischenstationen vom ZOB in Wunstorf aus nach Steinhude und weiter um das Steinhuder Meer. Weitere Informationen dazu gibt es auf www.regiobus.de unter dem Stichwort „Fahrradbus am Steinhuder Meer“. Außerdem steuert Regiobus vom ZOB in Wunstorf aus mit der Linie 711 Steinhude an. Die Bushaltestelle Badeinsel liegt nur 500 Meter Fußweg vom Ausflugsziel entfernt.

Wer mit Auto und Fahrradträger von außerhalb anreist, kann seinen Wagen gebührenfrei am Parkplatz Schützenplatz, In den Ellern, in Wunstorf abstellen und anschließend mit dem Rad durch das Waldgebiet Hohes Holz nach Steinhude fahren. Der Weg bis zur Badeinsel ist ab der Steinhuder Meerbahntrasse ausgeschildert.

Zu Fuß sind es vom Scheunenviertel aus 1,2 Kilometer zur Badeinsel: Die Rätsel, die die Region Hannover in ihrer „Grüne-Schätze“-Reihe am Wegesrand stellt, machen den Fußmarsch abwechslungsreich.