Wunstorf

In der Stadtkirche Wunstorf können die Veranstaltungen und Gottesdienste künftig noch effektvoller mit Licht gestaltet werden. Das Forum Stadtkirche hat zwei neue mehrfarbige Strahler angeschafft, die der Ortsrat Wunstorf mit 1500 Euro bezuschusst hat. Bei der abendlichen Übergabe am Donnerstag bekamen die Teilnehmer schon einen guten Eindruck davon, was das Licht leisten kann.

„Die Beleuchtung ist ja eine gute Methode, für bestimmte Stimmungen zu sorgen“, sagte der Vereinsvorsitzende Hans Heinrich Hanebuth. Und er freute sich darüber, dass die neue Generation von Leuchten den Stromverbrauch auch nicht mehr so in die Höhe treibe.

Strahler sind auch für draußen geeignet

Ortsbürgermeister Thomas Silbermann dankte dem Forum dafür, dass es die Kirche in normalen Zeiten mit Veranstaltungen belebt. „Und es ist ja auch gut, die Zeit des erzwungenen Stillstands so noch sinnvoll zu nutzen“, sagte er. Volker Milkowski erklärte, dass die neuen Strahler auch für draußen geeignet seien und die Kirche sich damit auch noch besser in die Reihe der beleuchteten Häuser in der Fußgängerzone einfüge.

Die Stadtkirche soll jetzt auch von außen häufiger beleuchtet sein. Quelle: Stiftskirchengemeinde Wunstorf

Mit der Lichttechnik hat sich Ben Wagner beschäftigt, der ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Stiftsgemeinde ableistet. Gemeinsam mit schon vorhandenen kleineren Leuchten lassen sich auch die beiden starken Strahler von einem Computer aus steuern. So lassen sich für Veranstaltungen ganze Abfolgen mit wechselnden Farbstimmungen und Richtungen einprogrammieren.

Mit Licht lässt sich jetzt eine stimmungsvolle Atmosphäre in der Stadtkirche schaffen. Quelle: Sven Sokoll

Stfitsgemeinde muss länger ausweichen

Die Stiftsgemeinde wird voraussichtlich noch bis Herbst die Stadtkirche nutzen müssen, weil die Sanierung der Stiftskirche sich wegen größere statischer Probleme noch länger hinzieht. „Aber wir sind sehr froh, dass die Klosterkammer das jetzt grundlegend repariert“, sagte Pastor Thomas Gleitz. Dass die Jubiläumsfeiern wegen der Corona-Pandemie auch verschoben sind, nimmt etwas vom Zeitdruck bei der Kirchensanierung.

Coronabedingt verfolgt das Forum Stadtkirche für die nächste Zeit noch keine konkreten Veranstaltungspläne. „Wir überlegen nur, ob wir die Ausstellung ,Kunst im Turm’ vielleicht in einer neuen Form ohne das Kirchenschiff organisieren können“, sagte Hanebuth. Er kündigte auch an, dass er den Vorsitz im nächsten Jahr abgeben will.

Von Sven Sokoll