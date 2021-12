Wunstorf

Der Ganztagsschulbetrieb an der Stadtschule in Wunstorf kann nicht wie geplant am 1. August 2022 beginnen. Wie die Stadt mitgeteilt hat, braucht sie noch länger für den laufenden Umbau. „Aufgrund von Bauverzögerungen, die aus Lieferschwierigkeiten und Personalengpässen durch Corona-Erkrankungen resultieren, kann der Starttermin nicht eingehalten werden“, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Sie geht jetzt davon aus, dass der Betrieb erst am 1. Februar 2023 in neuer Form beginnen kann.

Denkbar wäre zwar auch, die neuen Räume der Grundschule direkt zu nutzen, wenn sie fertig werden. „Das wird aber vom Regionalen Landesamt für Schule und Bildung nicht befürwortet und ist aus pädagogischer Sicht nicht anzustreben.“ Die Stadt lässt einen Anbau errichten und baut auch den jüngeren Teil der bisherigen Schule um, der nach dem teilweisen Abriss verblieben ist.

Familien müssen Hortkinder anmelden

Die Stadt macht die Grundschulen auch deshalb zu Ganztagsschulen, damit die Familien längere Betreuungszeiten in Anspruch nehmen können. Bisher gibt es dafür Horte, die für die Schüler der Stadtschule die Stiftskirchengemeinde und die Johanniter betreiben. Sie führen das Angebot jetzt entsprechend länger fort. Das bedeutet, dass Eltern, die dieses Angebot ab dem Schuljahr 2022/23 neu in Anspruch nehmen müssen, ihre Kinder dafür anmelden müssen.

Dazu sollen sie das Internetportal www.kinderbetreuung-in-wunstorf.de nutzen. Die Anmeldefrist hat die Stadt für die betroffenen Kinder auf den 28. Januar verlängert, denn normalerweise endet sie bei der Kita-Anmeldung bereits am 15. Januar. „Es ist jedoch ratsam, die Anmeldung so frühzeitig wie möglich abzugeben“, betont die Verwaltung.

Auch Tagespflegepersonen können die Kinder betreuen, dazu ist das Verfahren aber ein anderes. Nähere Informationen dazu gibt die Stadt unter www.wunstorf.de/freizeit-soziales/kinderbetreuung/kindertagespflege/. Fragen beantwortet das Familienservicebüro auch unter Telefon (05031) 101393.

Von Sven Sokoll