Zum Ende des ersten Jahres ihrer Partnerschaft haben die Stadtschule und die Evangelische IGS von dem Trägerverein die Plaketten dafür bekommen, dass sie an dem Projekt Balu und du teilnehmen. Beide sind gewillt, das Mentoring-Programm fortzusetzen, von dem alle profitieren.

Die Idee hinter dem Programm ist, dass Oberstufenschüler als Mentoren Grundschüler unterstützen, die ein wenig mehr Zuspruch gut gebrauchen können. Im ersten Jahr des Projekts waren acht Paare aktiv. Sie sollen sich alle zwei Wochen für ein bis drei Stunden treffen. Dabei bewegen sie sich vielfach draußen, unternehmen Hundespaziergänge, spielen im Wald oder unternehmen gemeinsame Ausflüge. Eine Mentorin gestaltete in der Corona-Zeit sehr kreativ ein Buch mit Aufgaben aus unterschiedlichen Bereichen und auch zum Backen und zu Gesellschaftsspielen trafen sich die Gespanne. „Zwischen diesen Treffen betreuen wir die Balus in der Schule und geben ihnen auch pädagogische Impulse“, sagte Petra Weilbacher von der IGS.

Die Grundschüler sind selbstsicherer geworden

Das Ergebnis spricht für sich: „Unsere Kinder sind selbstsicherer und offener geworden, auch uns gegenüber. Das war von daher ein sehr gewinnbringendes Jahr“, sagte Stephan Hübner, der Leiter der Stadtschule. Zur Zwischenbilanz hat am Mittwoch der Balu-und-du-Vereinsvorsitzende Dominik Esch mit den IGS-Schülern gesprochen: „Das war ein sehr beglückendes Gespräch. Sie sahen eine große Herausforderung, sich auf ihre Schützlinge einzustellen, und sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden“, sagte er anschließend bei einem Pressegespräch. Der Verein betreibt das Projekt seit 19 Jahren an mittlerweile 120 Standorten in Deutschland.

Die Schulen sind zufrieden mit dem Material das der Verein ihnen zur Verfügung gestellt hat. Dafür musste zwar ein Beitrag gezahlt werden, doch die Wunstorfer Lions haben sich schnell gefunden, das Projekt zu finanzieren. Auch die Mentoren haben aus dem Budget ein Taschengeld bekommen, um die gemeinsamen Aktivitäten zu finanzieren.

IGS sucht neue Interessenten

Nun ist die IGS gerade dabei, neue Mentoren auszuwählen. Bisher hat sie fünf Interessenten. Wenn der Kreis feststeht, wird die Grundschule dann sehen, welche Partner aus dem zweiten und dritten Jahrgang sie findet. „Ein Schlüsselmoment ist dann immer, wie man die Eltern überzeugt, dass das Programm ihrem Kind gut tun würde“, sagte Esch.

Dazu stellt sich für Hübner auch die Frage, wie die bestehenden Partnerschaften am besten beendet werden können. Auch dafür hat Balu und du aber ausgearbeitete Konzepte: Nach den Erfahrungen halten 60 Prozent der Paare zumindest sporadisch weiterhin Kontakt, aber sollen nicht das Gefühl einer Verpflichtung haben.

