Stadtsparkasse Wunstorf stellt EC-Kubus bei Burger King auf

Knallrot, nachts leuchtend, zwei mal drei Meter groß: Die Stadtsparkasse Wunstorf (SSK) führt ihre neue Automatengeneration ein. Auf dem Gelände der Filiale von Burger King an der Kolenfelder Straße steht der erste Kubus, der zweite kommt am Mittwoch nach Steinhude.

„Es ist das erste Mal, dass bei Burger King Deutschland ein Geldautomat steht“, sagte André Böder von der Baum Unternehmensgruppe als General-Franchisepartner. „Wir haben diesen Standort bewusst gewählt, weil wir auch ein Zeichen für den Wunstorfer Süden setzen und Präsenz zeigen wollen“, sagte SSK-Vorstandsvorsitzender Frank Wiebking am Montag. Der Automat ist seit zwölf Tagen in Betrieb und wird nach Angaben der SSK rege genutzt.

Pendler im Blick

„Wir haben festgestellt, dass im Schnitt alle sechs Minuten eine Abhebung getätigt wird“, sagt Matthias Fenske, zuständig für die Organisation der Stadtsparkasse. Das zeige, dass der Automat angenommen werde. Die Sparkasse hat bei der Standortwahl neben Fast-Food-Kunden auch Pendler im Blick. „Täglich fahren rund 9000 Menschen aus Wunstorf heraus und etwa 6000 nach Wunstorf rein“, sagte Wiebking. Ein Teil dieses Verkehrs fließt über die Kolenfelder Straße.

Zweiter Kubus in Steinhude

Kundschaft erhofft sich die SSK auch unter Touristen: In Steinhude an der Meerstraße steht ab Mittwoch der zweite Geldautomat dieser Art, der nicht fest in ein Gebäude integriert ist, sondern frei zugänglich ist. Jeder Automat in diesem Design soll 80.000 Euro kosten. Mit dieser Technik nutzt die SSK offenbar den Vorteil, Kunden an lukrativen und gut frequentierten Bereichen zu erreichen, während sie personalintensive Standorte in der Vergangenheit geschlossen hat. Dazu zählten die Repräsentanzen in der Barne in Wunstorfs Süden, die Oststadt-Filiale und die Standorte Kolenfeld, Idensen, Klein Heidorn und Bokeloh. In Steinhude ist vor wenigen Wochen die neue Filiale in Betrieb gegangen. Die zweite Filiale neben Steinhude und dem Stammsitz in der Kernstadt ist in Luthe geöffnet.

