Wunstorf/Steinhude

Der Förderverein der beiden Steinhuder Museen hat seine Rücklagen bis zum höchstmöglichen Maß angezapft. Anders hätten in diesem Corona-Jahr Projekte gestoppt und vielleicht auch der Vertrag mit der leitenden Museumsmitarbeiterin Verena Walter-Bockhorn ausgesetzt werden müssen. Öffentliche und private Zuschüsse haben das Schlimmste verhindert. Zu den Rettungsringen zählt auch die jüngste Zusage der Stadtsparkasse Wunstorf, die insgesamt 15.000 Euro gespendet hat.

Ulrike Pickert-Maaß, Vorsitzende des Fördervereines, jammert nicht. Nur leise lässt sie zwischen den Zeilen anklingen, dass das Jahr 2020 finanziell katastrophal war. Keine Busreisegruppen, Schließung über viele Wochen, kein Frühlingserwachen und keine nostalgische Weihnacht. Mit beiden Festlichkeiten gewinnt der Verein in der Regel seine Haupteinnahmen. Und die Fixkosten sind weitergelaufen.

Kein Stillstand trotz Corona

Es klingt aber auch etwas Stolz mit: Der Verein hat den Eingangsbereich modernisiert und die Wärmedämmung der Fenster verbessert, keinem beauftragten Handwerker abgesagt, kein Personal entlassen und an geplanten Projekten festgehalten. Das jüngste, die Blaudruckwerkstatt, ist seit vorigem Wochenende zu sehen. Die Museen sollen wegen Corona nicht stillstehen müssen, meint Pickert-Maaß.

Sponsoring erhöht

Das Engagement hat den Vorstand der Stadtsparkasse beeindruckt. Vorstandsvorsitzender Frank Wiebking hat den zweiten Zuschuss dieses Jahres über 5000 Euro unterschrieben. 10.000 Euro hatte die Bank im Frühjahr überwiesen. Das Geld stammt aus dem allgemeinen Sponsoringtopf der Sparkasse von rund 100.000 Euro.

Bis Ende November geöffnet

Das Fischer- und Webermuseum und das Spielzeugmuseum, Neuer Winkel 8, in Steinhude verlängern die Saison. Der Vorstand hat am Montag beschlossen, an allen Sonntagen im November von 11 bis 17 Uhr zu öffnen. Es haben 25 Personen zeitgleich Zutritt. In den Museen gilt Masken-Pflicht. Das Berühren von Exponaten ist nicht gestattet. Mehr Informationen finden Sie online unter https://steinhudermuseen.wordpress.com.

Von Markus Holz