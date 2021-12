Wunstorf

Die Stadtsparkasse Wunstorf beteiligt sich als Partner an einem Projekt der Kinderschutzallianz. Als zertifizierte Kinderschutzinsel soll die Hauptstelle an der Langen Straße ab sofort Kindern in Notlagen einen sicheren Zufluchtsort bieten. Die Partnerschaft entstand auf Anregung der Leiterin des Vorstandssekretariats, Anja Hallmann, und des Leiters der Privatkundenberatung, Klaus Pudelko. Gemeinsam mit seiner Kollegin Kyra Wittek wird Pudelko das Projekt als Ansprechpartner koordinieren.

Schutzinseln bieten Hilfe in allen Problemlagen

Die Kinderschutzallianz ist ein Zusammenschluss verschiedener Verbände aus Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Seit ihrer Gründung 2020 setzt sie sich gemeinsam mit dem niedersächsischen Innenministerium vor allem gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen ein. Bei den Kinderschutzinseln geht es jedoch nicht nur um Hilfe bei ernster Gefahr, sondern auch bei ganz alltäglichen Problemen. Egal, ob es sich dabei um ein verlorenes Portemonnaie, eine kaputte Fahrradkette oder einen verpassten Bus handelt – die Schutzinseln bieten Kindern eine erste Anlaufstelle, bis Eltern oder Behörden verständigt sind.

So sieht die neue Plakette aus. Quelle: Samantha Franson

Um sich als Kinderschutzinsel zu qualifizieren, müssen Geschäfte und öffentliche Einrichtungen sowohl über die notwendigen Kapazitäten als auch die Bereitschaft verfügen, Kindern bei Problemen schnell und effizient zu helfen. Sollte dies der Fall sein, erhalten sie von der Kinderschutzallianz eine Plakette, die das jeweilige Gebäude gut sichtbar als Kinderschutzinsel ausweist. Moritz Meyer von der Geschäftsstelle der Allianz im Innenministerium überreichte den Aufkleber an die Stadtsparkasse.

Stadtsparkasse ist erste Schutzinsel in Wunstorf

„Wir wollen Kindern Raum geben, sich mitteilen zu können“, sagte Meyer. Primäres Ziel der Kinderschutzallianz sei es, Kinder in ihrem Handeln zu stärken, damit sie schwierige Situationen auch ohne Hilfe bewältigen können. Gleichzeitig sei es wichtig, Erwachsene für das Thema Zivilcourage im Berufsalltag zu sensibilisieren. Um Kindern in Not zu helfen, brauche es weder eine spezielle Ausbildung noch einen großen zeitlichen oder finanziellen Aufwand. „Oft reicht schon gesunder Menschenverstand“, betont Meyer.

In Niedersachsen gibt es bislang rund 70 Kinderschutzinseln, etwa die Hälfte davon in der Region Hannover. Die Stadtsparkasse ist der erste Partner in Wunstorf. „Unsere Kollegen haben das Projekt sehr positiv aufgenommen“, sagt Hallmann. Die Stadtsparkasse will künftig weitere Filialen in der Umgebung in das Projekt einbinden. Hallmann und Pudelko hoffen, dass auch andere Geschäfte in Wunstorf diesem Beispiel folgen, um noch mehr Hilfsangebote für Kinder zu schaffen.

Von Paul Lukas Primke