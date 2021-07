Wunstorf

Die Stadt Wunstorf will das umfangreiche Sanierungspaket für ihr Stadttheater teilweise vorziehen und dafür Geld aus den aktuellen Innenstadt-Förderprogrammen nutzen. Der Rat hat einer entsprechenden Vorlage der Verwaltung am Mittwoch bereits einmütig zugestimmt. Nach den derzeitigen Planungen müsste die Kulturstätte wegen der nötigen Bauarbeiten von Mai 2022 bis März 2023 geschlossen werden.

Die drängendsten Probleme im Theater bestehen derzeit beim Brandschutz und bei der Lüftungsanlage. „Ein jüngst eingeholtes Brandschutzgutachten legt offen, dass im schlimmsten Fall die Betriebserlaubnis für das Stadttheater entfallen könnte, wenn die aufgezeigten Mängel nicht in absehbarer Zeit abgestellt würden“, schreibt die Verwaltung. Dazu kommt, dass auch die Elektrik und die weitere Gebäudetechnik modernisiert werden müssen.

Sicherheit hat erste Priorität

Bisher hatte die Verwaltung geplant, die Arbeiten in mehreren Abschnitten in den Jahren 2021 bis 2024 erledigen zu lassen. Dafür steht im Haushalt bisher 1 Million Euro zur Verfügung. Doch die Verwaltung hat das noch einmal geprüft und die Meinung von Fachleuten eingeholt. Es geht unter anderem um die Dauer der jeweiligen Arbeiten, aber auch um die Bedarfe der Nutzer.

„Dabei hat allerdings die grundsätzliche Aufrechterhaltung der Betriebserlaubnis und des Spielbetriebs erste Priorität“, schreibt die Verwaltung. Sie will deshalb in diesem Jahr während der Sommerpause bis zum 31. August zunächst Brandschutzklappen an der Bühne und eine Brandschutztür installieren, um zunächst die Sicherheitsmängel zu beseitigen.

Schließung für zehn Monate nötig

Für den Brandschutz muss der Saal auch noch eine neue Lüftungsanlage bekommen. Dafür müssen die Handwerker aber Gerüste aufstellen und das Dach sowie die Decke teilweise öffnen, was länger dauern wird. Die Stadt will dafür einen Zeitraum vom 1. Mai 2022 bis zum 15. März 2023 nutzen. Während der Schließungsphase sollen zudem möglichst viele weitere Arbeiten erledigt werden. Dazu zählen neben der Lüftung eine komplett neue Saaldecke mit Brandmeldeanlage, Beleuchtung, Notbeleuchtung und weiterer Elektrik. Außerdem soll das Theater mit neuen Schildern und einer neuen Beleuchtung von außen besser wahrzunehmen sein.

Ziel ist es, mehrmalige baubedingte Schließungen zu vermeiden. Die Corona-Pandemie habe den Kulturbetrieb schon hart genug getroffen, erklärt die Stadt. Sie befürchtet, dass Veranstalter sich bei zu vielen Schließzeiten nach neuen Spielstätten umsehen und so der Betrieb des Theaters langfristig leiden könnte.

Im Stadttheater werden die Handwerker länger zu tun haben. Quelle: Sven Sokoll

Im Haushalt will die Stadt die eingeplanten Summen entsprechend vorziehen. Allerdings hat sie auch die große Hoffnung, dass sie Fördergeld für das Theater einwerben kann. Aus dem Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ sollen insgesamt 500.000 Euro gewährt werden. Die Verwaltung will auch prüfen, ob sie aus dem Bundesprogramm für den pandemiegerechten Umbau von Lüftungsanlagen Geld bekommen kann. Allerdings sollen davon grundsätzlich vor allem Einrichtungen profitieren, die Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren besuchen.

Der Rat hat in seiner Sitzung auch zugestimmt, der gesamten Wunstorfer Innenstadt mit einem Entwicklungskonzept und Geld aus unterschiedlichen Förderprogrammen neue Perspektiven zu geben.

Von Sven Sokoll