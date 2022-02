Wunstorf

Wer ein Anliegen mit der Wunstorfer Stadtverwaltung klären will, kann dazu ab dem 1. September dieses Jahres vielleicht schon die bundeseinheitliche Behördenrufnummer 115 wählen. Das hat Bürgermeister Carsten Piellusch (SPD) am Mittwoch im Rat mitgeteilt. Geplant war das schon länger, doch die Corona-Pandemie hat den Zeitplan zuletzt noch verschoben. „Jetzt hat es eine weitere Sitzung der Lenkungsgruppe gegeben. Demnach geht das Projekt jetzt auch für Wunstorf in die Konkretisierung.“

Über die seit elf Jahren genutzte Nummer sind auch Bundes- und Landesbehörden zu erreichen und bundesweit schon mehr als 550 Kommunen. Im Januar ist in Hannover eine gemeinsame Telefonzentrale eröffnet worden, in der zunächst die Anrufe an Stadt und Region Hannover und an die Stadt Langenhagen geleitet werden. Die gemeinsame Telefonnummer sollte aber erst später freigeschaltet werden.

Von Sven Sokoll