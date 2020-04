Wunstorf

Sie engagierten sich in der Politik, für soziale und gesellschaftliche Zwecke oder in der Bildung. Starke Frauen haben das Leben in Wunstorf mitgestaltet. In einer losen Reihe unter dem Titel „Starke Frauen in Wunstorf“ stellt die die HAZ-Lokalredaktion einige von ihnen vor und beleuchtet ihre Biografie. Heute: Irmgard Doris Caroline Anna Ballauff.

Erster Weg führt nach New York

Sie war nach Angaben des Stadtarchivs die erste examinierte Lehrerin in Wunstorf und hat von 1895 bis 1931 an der Stadtschule unterrichtet. Außerdem setzte sich die engagierte Frau für Kriegsgefangene, Frauenrechte und für den Tierschutz ein.

Ballauf wurde am 9. Mai 1867 in Celle geboren. Ihre Eltern waren der Postsekretär Victor Ballauff und Mutter Charlotte. Irmgard Ballauff besuchte nach ihrer Schulzeit das Lehrerinnen-Seminar in Hannover und bestand dort am 10. April 1886 die Prüfung. Bevor sie jedoch ihren Schuldienst aufnahm, arbeitete sie als Erzieherin in New York.

Ballauf bleibt der Stadtschule treu

1895 bewarb sich Ballauf auf eine Stelle an der Stadtschule Wunstorf. Es wird vermutet, dass sie von ihrem Vater von der ausgeschriebenen Stelle gehört hatte, denn dieser ging inzwischen in Wunstorf seinem Dienst nach. Damit war Ballauf die erste examinierte Lehrerin in der Stadt. An der Stadtschule hatte sie nur männliche Kollegen. Bereits ein Jahr später bekam sie die „gehobene Abteilung“ der Schule übertragen. Heutzutage bezeichnet das den Realschulzweig. Im Jahr 1897 besuchten 290 Schüler die Stadtschule, die als älteste in Wunstorf gilt. Das haben Recherchen im Stadtarchiv ergeben. Das Angebot, an die 1904 gegründete Scharnhorstschule zu wechseln, lehnte Ballauf ab.

Die Stadtschule befindet sich seit 1983 im Gebäude am Bürgerpark. Der Anbau (rechts) soll einem Neubau weichen Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Lehrerin setzt sich für Frauenrechte ein

Beim Vaterländischen Frauenverein setzte sie sich im Ersten Weltkrieg für Wunstorfer Kriegsgefangene ein. In der noch jungen deutschen Demokratie engagierte sich die Lehrerin für Frauenrechte. Der Grund ist vermutlich, dass Lehrerinnen laut eines Erlasses von 1880 nicht heiraten durften. Der sogenannte Lehrerinnen-Zölibat galt in Deutschland bis 1951, teils sogar bis 1956. Ballauf organisierte 1919 Informationsveranstaltungen zum Frauenwahlrecht mit und gehörte als einzige Frau einem Wahlvorstand an.

Nach 36 Dienstjahren in Pension

1920 wurde Ballauff für 25 Dienstjahre geehrt und zur ehrenamtlichen Armenpflegerin bestellt, weil sie die Familienumstände der Wunstorfer am besten kannte. Als Konrektorin ging sie im Dezember 1931 in Pension. Der damalige Schulleiter lobte besonders ihren „vorbildlichen Pflichteifer“. Irmgard Ballauff blieb auch im Ruhestand nicht untätig und engagierte sich beim Tierschutzverein Wunstorf. Sie starb am 27. Januar 1952 im Alter von 84 Jahren an Herzversagen. Die Wunstorfer Zeitung bezeichnete Ballauf im Nachruf als strenge Person, aber auch als gütige.

Von Anke Lütjens