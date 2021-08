Wunstorf

Die Masken machen ihm in letzter Zeit viel Arbeit. Immer wieder muss Stefan Löbbert die papiernen Mund-Nasen-Schutzvorrichtungen aus Gebüschen und von Grünflächen am Bahnhof klauben. Auch allerhand „to go“-Verpackungen von Speisen und Getränken landen dort. „Es ist viel Müll in letzter Zeit“, sagt der 43-jährige Bokeloher. Er geht dagegen an, kümmert sich auch darum, dass alles funktioniert und die Reisenden sich zurechtfinden. Seit gut zweieinhalb Jahren ist Wunstorfs Bahnhofskümmerer für die Stadt tätig.

Inzwischen sei ihm „sein“ Bahnhof schon richtig ans Herz gewachsen, sagt Löbbert bei einem Ortstermin. 13.600 Reisende nutzen den Haltepunkt lauft Statistik täglich – damit liegt der Wunstorfer Bahnhof in Sachen Passagieraufkommen regionsweit auf Platz zwei, direkt nach Hannover.

Kümmerer unterstützt auch Reisende

Da gibt es viel zu tun. Täglich von 6 bis 15.15 Uhr reicht Löbberts Dienst – am Wochenende übernimmt die Bereitschaft die Reinigung. Da sind ihm viele Abläufe schon in Fleisch und Blut übergegangen. „Um 18 nach muss ich aus dem Tunnel raus, dann gibt es Gedränge“, sagt er. Um 6.18 Uhr fährt der Regionalexpress nach Hannover, den viele Pendler nutzen. Wenn alle gleichzeitig im Tunnel zwischen Ausgängen und Gleiszugängen unterwegs sind und auch noch Radfahrer durchs Gedränge kurven, falle auch schon mal ein böses Wort, sagt Löbbert. „Das sind aber Bahnmitarbeiter, die denen dann Bescheid sagen.“

Schmal und kurz: Für Fahrräder sind die Aufzüge zu den Gleisen zu klein, auch der Anhänger dieses eiligen Vaters passt nur mit Mühe hinein. Quelle: Kathrin Götze

Aufzüge sind zu klein für Fahrräder Ungewöhnlich schmal und kurz sind die Aufzüge, die am Wunstorfer Bahnhof zu den Gleisen 2/3 und 8/9 hinauf führen – zu klein für die Fahrräder, die immer mehr Reisende gern mit in den Zug nehmen. HAZ/NP-Leser Jochen Schröder beklagt: „Man muss als älterer Mensch mit großer Mühe und Kraftanstrengung das Fahrrad über die steile Treppe nach oben schieben.“ Und ein junger Vater zeigt beim Einsteigen, dass er auch den Fahrradanhänger, in dem er seine beiden Kinder schiebt, nur mit viel Sorgfalt durch die Einstiegstür bugsieren kann. Das Problem lasse sich aber nicht so leicht lösen, sagte eine Bahnsprecherin auf Anfrage. „Natürlich sind uns auch die Bedürfnisse unserer Fahrgäste, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, sehr wichtig.“ Am Bahnhof Wunstorf sei jedoch der Einbau von breiteren Fahrstühle nicht möglich, da aus baulichen Gründen der Schacht nicht habe erweitert werden können. „Der Austausch der Aufzüge erfolgte erst vor wenigen Jahren, somit ist eine Erneuerung derzeit nicht geplant.“

Löbbert selbst ist ein friedlicher Zeitgenosse, der den Reisenden gerne mit Rat und Tat zur Seite steht. „Die Leute wollen wissen, wo eine Toilette ist oder wann der Bus fährt“, sagt er. Wenn ihn jemand frage, helfe er auch, einen schweren Koffer die Treppe hochzuwuchten. „Heute Morgen hat mich ein sehbehinderter Passagier gebeten, ihn zum Gleis zu bringen“, sagt Löbbert und macht vor, wie er den Mann dann am Arm genommen und geführt hat. An seiner leuchtend orangefarbenen Kluft ist er gut als Ansprechpartner zu erkennen.

„Hexenbesen“ kommt besser in die Ecken

In einem Schuppen am ZOB bewahrt Löbbert seine Arbeitsgeräte auf, ein breiter Besen für die Flächen, ein Schneeschieber für den Winter. Für die Treppen benutzt er am liebsten einen Strohbesen, „Hexenbesen“ nennt er den. „Damit kommt man besser in die Ecken.“ Wer den Bahnhof täglich nutzt, kennt Löbbert zumindest vom Sehen, hin und wieder haben die Reisenden auch ein paar nette Worte für ihn übrig. Oder einen Kaffee? „Ist auch schon vorgekommen“, sagt Löbbert. Inzwischen ist allerdings der Kiosk im Bahnhofsgebäude geschlossen.

Einen schrecklichen Moment erlebte Löbbert am Donnerstag vor rund zwei Wochen. Er war derjenige, der nach einem tödlichen Unfall am Gleis den Leichnam des Verstorbenen fand. Er habe zügig die Polizei alarmiert. „Danach musste ich erst einmal weggehen und mich für fünf Minuten hinsetzen“, sagt Löbbert betreten. In Gesprächen versuche er nun, das Erlebte zu verarbeiten. „Ich habe eine ganz liebe Frau, die hilft mir dabei“, sagt er.

Rund 13.600 Passagiere nutzen den Wunstorfer Bahnhof täglich. Quelle: Kathrin Götze

Vorfreude auf große Sanierung

Dennoch, die Arbeit mache ihm Freude, betont der Kümmerer. Und das, obwohl er sich seinerzeit gar nicht dafür beworben hatte. „Ich wollte beim Baubetriebshof in die Grünpflege“, berichtet er. Die Personalabteilung habe dann etwas anderes für ihn parat gehabt, berichtet Baubetriebshofleiter Wilhelm Cordes. Vor drei Jahren hatten Stadt und Region Hannover gemeinsam beschlossen, die Stelle unbefristet weiter zu finanzieren. Vorgänger Wilfried Arians wünschte einen beruflichen Wechsel. Löbbert bereut bis heute nicht, ihm nachgefolgt zu sein.

Und er freut sich auf die große Sanierung des Bahnhofsgebäudes, die im nächsten Jahr beginnen soll. Eine neue Toilette, das große Fahrradparkhaus, neue Parkplätze – all das soll bis 2026 kommen. Stefan Löbbert wird sich das alles anschauen und zwischendrin für Ordnung sorgen. An seinem Bahnhof wird es eben nicht langweilig.

Von Kathrin Götze