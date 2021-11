Steinhude

Nach 30 Jahren ist es der CDU wegen eines herausragenden Wahlergebnisses erstmals wieder gelungen, das Spitzenamt im Ortsrat Steinhude zu besetzten. Die Mitglieder haben am Dienstagabend einstimmig Christiane Schweer zur neuen Ortsbürgermeisterin gewählt. Wegen der klaren Verhältnisse war kein anderer Kandidat aufgestellt geworden. Die Gruppe von CDU und FDP hat jetzt fünf Mandate, die von SPD und Grünen vier.

Bis 1991 hatte Dietrich Bredthauer (CDU) als Ortsbürgermeister amtiert. Dann begann die Ära von Jürgen Engelmann (SPD). Er hatte, kurz bevor er 25 Jahre voll hatte, ein Jahr vor der Kommunalwahl 2016 an Wilhelm Bredthauer (SPD) übergeben. Doch dessen Zeit ist nun nach sechs Jahren beendet.

Viele Projekte begleitet und angestoßen

„Wir sind einen gewaltigen Weg zusammen gegangen“, sagte Bredthauer und erinnerte an einige große Projekte, die der Ortsrat gemeinsam begleitet hat. Unter anderem nannte er neue Wohngebiete, die Ausweitung bei der Kinderbetreuung in mehreren Stufen, die beginnende Umbauplanung für die Grundschule, mehrere Straßenausbauten, den Radweg an der Lütjen Deile und den neuen Uferweg zwischen Hafenstraße und Ferienpark.

Die umfangreichen Debatten um die hohe Verkehrsbelastung im Touristenort haben zu einem Stadtexperiment geführt, das im nächsten Jahr noch fortgeführt wird. Außerdem geht derzeit der Umbau des Platzes an den Strandterrassen dem Ende entgegen. „Das waren alleine 20 Planungssitzungen“, sagte Bredthauer. Der Ortsrat musste dafür allerdings jetzt noch entscheiden, welche vier Bäume dort noch gepflanzt werden sollen. Er folgte dem Vorschlag der Verwaltung, Sumpfeichen zu nehmen. Sie sollen für den meisten Schatten sorgen und haben eine interessante Laubfärbung im Herbst.

Auf dem Platz an den Strandterrassen entstanden zuletzt eine neue Bühne und ein Wasserspiel. Quelle: Sven Sokoll

Christiane Schweer gerührt

Nach ihrer Wahl zeigte Christiane Schweer (CDU) sich gerührt über ihren Erfolg. „Ich bin seit 1980 politisch aktiv, und im dritten Anlauf hat es jetzt geklappt. Ich freue mich darüber, weil ich mich gern für die Belange Steinhudes einsetze, und bin froh, dass ich das jetzt in dieser Funktion tun kann.“ Sie hoffe auf eine gute Zusammenarbeit mit allen. Ihr Vorgänger Bredthauer wünschte ihr viel Glück für ihre neue Aufgabe.

Christian Broer (CDU, links) und Vorgänger Wilhelm Bredthauer (SPD) gratulieren der neuen Ortsbürgermeisterin Christiane Schweer (CDU). Quelle: Sven Sokoll

Bei der Wahl der Stellvertreterin von Schweer war es mit der Einstimmigkeit dann aber schon vorbei, die Abstimmenden mussten erstmals Stimmzettel nutzen. So gewann dann Kerstin Obladen (FDP) gegen Renate Ullemeyer (SPD) die Abstimmung über die stellvertretende Ortsbürgermeisterin. Auch für Vertretungen in anderen Gremien setzte die CDU/FDP sich mit ihrer neuen Mehrheit vielfach gegen die Vorschläge von SPD und Grünen durch.

Der Ortsrat hat viele neue Mitglieder, so hatte Bredthauer viele ausgeschiedene Mitglieder zu verabschieden. Dabei ragte Ulrike Pickert-Maaß (SPD) heraus, die seit 35 Jahren aktiv war und dafür bereits den Ehrenring bekommen hat. Jeweils nur fünf Jahre dabei waren Christian Rother und Michael Oswald (beide CDU), Isa Liemann (Grüne) und Thorben Rump (FDP).

Von Sven Sokoll