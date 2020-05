Steinhude/Großenheidorn/Hagenburg

Die evangelischen Kirchengemeinden in der Seeprovinz bieten ab Montag, 25. Mai, an jedem Tag eine neue Telefonandacht an. Wer die Telefonnummer (05033)9949944 wählt, hört zunächst eine Begrüßung mit den Worten „Schön, dass Sie da sind!“, der die drei bis fünf Minuten dauernde Andacht folgt.

Mitarbeiter und Ehrenamtliche aus Steinhude, Großenheidorn und Hagenburg gestalten sie im Wechsel, vorerst bis Ende Juli. „Das ist nicht nur eine große Herausforderung, sondern auch eine große Chance“, sagt der Großenheidorner Pastor Karsten Dorow. Das Angebot zielt auf die, die weder in den Gottesdienst kommen noch die Onlineangebote nutzen können. Die Gemeinden laden aber auch alle anderen Interessierten ein: „Das ist für alle Anrufer eine gut investierte Zeit“, verspricht der Theologe.

Von Sven Sokoll