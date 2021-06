Steinhude

Bei dem Namen Smalian denken viele Steinhuder zunächst an den bekannten Maler Paul Smalian. Sein Sohn Karl-Erich, der bei dem 1974 gestorbenen Künstler an der Uferstraße in anfangs bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen ist, feiert nun aber mit seiner Frau Inge schon goldene Hochzeit, als gestandenes Paar. Nachdem sie zunächst am Fuhrenweg gewohnt haben, hatten sie dann vor 20 Jahren Glück, dass sie am Fischerweg ein Ufergrundstück mit eigenem Bootssteg erwerben konnten.

Für das Ufer haben Verbindungsfreunde ihnen große Holzbuchstaben mit ihren Namen geschenkt – allerdings steht dort nicht Karl-Erich, sondern Nucky. Denn unter diesem Spitznamen kennen ihn die meisten. Der Name geht darauf zurück, dass er als Kind gelegentlich Schluckauf hatte und seine Mutter ihn dann schon einmal mit „Schlucks“ betitelt hat – was sich im kindlichen Mund noch weiter umformte.

Auf Vater Spuren gewandelt

Viele von Paul Smalians Gemälden hängen nach wie vor im Haus der beiden und sie freuen sich, dass Kunstscheune und Fischer- und Webermuseum für dieses Jahr wieder Ausstellungen zu Paul Smalian planen. Und bei ihren Urlaubsreisen sind sie vielfach auf Spuren des reisefreudigen Malers gewandelt, etwa im Mittelmeerraum und in Brasilien. „Unser Lieblingsland ist aber Neuseeland geworden“, sagte Karl-Erich.

Lesen Sie auch: Erinnerungen an einen Kauz mit Herz

Paul Smalian ist nicht nur für seine Steinhuder-Meer-Bilder bekannt geworden, sondern ist für exotischere Motive auch viel gereist. Quelle: privat

„Kennengelernt haben wir uns im Hölty-Gymnasium“, berichtete seine Frau. Weil sie aus Kolenfeld kommt, haben sie auch dort geheiratet, am 2. Juni 1971 bei der Gemeinde und zwei Tage später kirchlich. Einen Polterabend richteten sie bei seiner Studentenverbindung aus, die eigentliche Hochzeitsfeier folgte dann bei der Steinhuder Segler-Vereinigung. Der passionierte Regattasegler Karl-Erich war dort später auch im Vorstand aktiv, unter anderem acht Jahre als Vorsitzender.

Deponie als Herausforderung

Der studierte Bauingenieur, Schwerpunkt Wasserbau, hat sich bei den Verwaltungen der Landkreise Nienburg und Schaumburg vor allem um die Abfallwirtschaft gekümmert. Dabei musste der heute 75-Jährige sich unter anderem um die umstrittene Sondermülldeponie Münchehagen kümmern. Bis zum Ruhestand 2011 war er dann schließlich Baudezernent in Schaumburg.

Inge und Karl-Erich Smalian haben vor 50 Jahren geheiratet. Quelle: privat

Inge ist als Quereinsteigerin in den Schuldienst gegangen. Nachdem sie noch ein Studium nachgeholt hat, war sie 20 Jahre am früheren Wirtschaftsgymnasium an der Marienburger Straße tätig. Doch auch im Ruhestand engagiert sie sich vielfältig, vor allem in der Flüchtlingsarbeit. Sie unterrichtet nicht nur Migranten im Laden Kurze Wege in Wunstorf, sondern betreut auch einige. Die 72-Jährige leitet aber auch einen Literaturkreis und zwei Gruppen, bei denen Englisch und Französisch gesprochen wird. Die erste Tochter Sonja wurde 1975 geboren, Schwester Silva elf Jahre später. Im Herbst soll auch das erste Enkelkind die Familie vergrößern.

Jetzt müssen sie warten, bis die Corona-Pandemie ihnen die Möglichkeit gibt, groß zu feiern. Die Einladung in die Steinhuder Strandterrassen haben sie schon verschickt, nur das Datum müssen sie ihren Gästen noch nachliefern. „Wir sind aber mittlerweile optimistisch, dass es im Sommer klappen wird“, sagt Karl-Erich.

Von Sven Sokoll