Steinhude

Die Region Hannover hat den Entwurf vorgelegt, wie künftig die Regeln im Landschaftsschutzgebiet Seefläche Steinhuder Meer sein sollen. Während die alte LSG-Verordnung aus dem Jahr 1981 mit einer Fläche von 6558 Hektar auch viele angrenzende Landflächen umfasste, will die Region die neue Verordnung jetzt nur für einen Bereich gelten lassen, der fast nur die reine Wasserfläche umfasst. Sonst gilt die alte Verordnung vorerst weiter.

Die Naturschutzbehörde hat in den vergangenen sieben Jahren auch schon die Naturschutzgebiets-Verordnungen am Steinhuder Meer überarbeitet – auf Vorgaben der EU. In solchen Gebieten steht der Schutz des Ökosystems im Vordergrund, wofür strengere Verbote erlassen werden. So bleibt die breite Öffentlichkeit meistens außen vor. Bei Landschaftschutzgebieten kann es ein Ziel sein, den Erholungswert für die Menschen zu erhalten. Die Auflagen sind aber weniger streng.

Die Stadt möchte nicht, dass die Grenze des Naturschutzgebiets am Westufer näher an den Wilhelmstein heranrückt. Quelle: Sven Sokoll

Sperrflächen sind gewachsen

Das Steinhuder Meer ist ein Feuchtgebiet internationaler Bedeutung und ein europäisches Vogelschutzgebiet. Die bisherige Verordnung genüge aber nicht den Anforderungen, nach denen die wichtigen sogenannten Natura-2000-Gebiete im nationalen Recht geschützt werden müssen. So begründen die Autoren, warum sie jetzt auch die Regeln für das Landschaftsschutzgebiet neu fassen.

Teile der Seefläche gehören zu den Naturschutzgebieten Totes Moor und Westufer Steinhuder Meer, wobei die Sperrflächen zuletzt jeweils deutlich gewachsen sind. Für den Rest, rund 2274 Hektar, reichen aus Sicht der Region die schwächeren Regeln eines Landschaftsschutzgebiets, um dort die Natur ausreichend zu schützen. Dabei handelt es sich um rund 78 Prozent der ganzen Seefläche. Allerdings fallen auch noch weitere 31 Hektar an Land unter die neue Verordnung, unter anderem die Steinhuder Badeinsel, der Wilhelmstein und die Strände am Nordufer.

Sperrzone soll Vögel nach 15. September schützen

Weiterhin darf der Bereich nicht nachts und auch nicht zwischen dem 1. November und dem 19. März nicht befahren werden, wobei Eissegler eine Ausnahme bilden. Beide Regelungen standen bisher nur in der Steinhuder-Meer-Verordnung.

Neu ist allerdings, dass eine große Zone am westlichen Rand jährlich schon ab dem 15. September tabu werden soll. Damit sollen die Wasservögel nicht in diesem Rückzugsraum gestört werden. Denn nach Erhebungen der staatlichen Vogelschutzwarte sammeln sie sich zu der Jahreszeit dort vielfach schon.

Diese zeitweise verbotene Zone rückt bis auf einen Abstand von rund 300 Metern an den Wilhelmstein heran. „Die Untere Naturschutzbehörde hat immer, auch öffentlich, vertreten, dass auf der Wasserfläche so eine zeitlich befristete Sperrzone eingerichtet werden muss“, betonte Regionssprecher Klaus Abelmann dazu.

Das Landschaftsschutzgebiet (grau) umfasst die Seefläche des Steinhuder Meeres, die nicht zu den beiden Naturschutzgebieten am West- und Ostufer gehört (weiß).

Wintertraining wird verankert

Die Freizeitsegler dürfen weiterhin keine Verbrennungsmotoren an ihren Motoren benutzen. Allerdings ist jetzt in der Satzung verankert, dass die Leistungssegler auch während des Winterfahrverbots an bis zu vier Terminen auf dem Wasser trainieren dürfen, allerdings eng mit der Naturschutzbehörde abgestimmt.

Um die Natur nicht zu stören, sind im Landschaftschutzgebiet laute Musik und Feuerwerk verboten. Hunde müssen außer auf Booten an der Leine bleiben. Besucher dürfen zwar die Ruhebänke, Strände und Aussichtspunkte nutzen, dürfen aber nicht zelten oder Feuer machen.

Auch ein Flugverbot, auch für Drohnen, unterhalb vor 600 Metern ist aufgenommen, wobei der Flugverkehr vom Fliegerhorst Wunstorf nicht darunter fallen soll. Alle baulichen Veränderungen im Landschaftschutzgebiet müssen weiter mit der Naturschutzbehörde abgestimmt werden.

Von Sven Sokoll