Steinhude

Schnee und Kälte haben das Steinhuder Meer in eine idyllische Winterlandschaft verwandelt – Feuerwehr und DLRG warnen allerdings davor, das Eis zu betreten. Die Fläche werde auch nicht dafür freigegeben. Da die Feuerwehr am Wochenende dennoch mit vielen Besuchern rechnet, will sie nun entsprechende Maßnahmen ergreifen.

„Die gute Wettervorhersage lässt vermuten, dass sich viele Leute auf den Weg nach Steinhude machen werden“, glaubt Feuerwehrsprecher Marcel Nellesen. Deshalb will die Steinhuder Ortsfeuerwehr an beiden Tagen mit ihrem Hovercraft – einem Luftkissenboot – auf dem Eis präsent sein und notfalls Menschen retten, die sich auf dem Eis in Gefahr bringen. Weil die Feuerwehr selten Gelegenheit dazu hat, das Gefährt zu nutzen, hat Nellesen zudem Übungsfahrten angekündigt.

Auch die Polizei will am Wochenende Präsenz zeigen und hat dafür schon einen Sondereinsatz organisiert.

Von Sven Sokoll