Hagenburg/Steinhude

Tief stapeln – das ist nichts für Gastronom Peter Hoedt. In der Bringdienst-Branche möchte er für neue Verhältnisse sorgen: Am Sonnabend, 20. November, geht der „Lieferkönig“ an den Start und möchte Lieferando Paroli bieten. Hoedt, der selbst mehrere Lokale wie zum Beispiel das „Dat Schnitzelhus“ in Hagenburg betreibt, ärgert sich schon seit Langem über die hohen Provisionen, die Lieferando bei Bestellungen einbehält.

„25.000 Euro zahle ich jährlich dafür“, so Hoedt. Von jeder Bestellung, die über Lieferando etwa das Schnitzelhus erreichte, blieben 14 Prozent des Umsatzes bei Lieferando, rechnet der Unternehmer vor. Hinzu kommt Hoedt zufolge, dass die großen Lieferdienste mit dem Geld der Restaurants arbeiten können, denn es werde erst nach Tagen abgerechnet.

„Lieferkönig“ startet Testphase

Sein Motto: Nicht ärgern, sondern handeln. Und so entstand seine Idee für den „Lieferkönig“. Die Vorteile gegenüber Lieferando liegen seiner Meinung nach auf der Hand: Die Gastronomen sollen auf der einen Seite schneller an ihr Geld kommen und die hohe Provision soll entfallen. Natürlich möchte auch der „Lieferkönig“ Geld verdienen, wählt dafür aber einen anderen Ansatz. Hoedt möchte keine Provision pro Bestellung erheben, sondern pauschal einen dreistelligen Jahresbetrag, derzeit geht er von 400 Euro aus. Für diese Summe übernimmt „Lieferkönig“ die Vermittlung zwischen Kunde und Restaurant.

Peter Hoedt will dem Lieferdienst-Riesen Lieferando Konkurrenz machen. Sein neu konzipierter „Lieferkönig“ geht am Sonnabend an den Start. Quelle: privat

„Wir liefern nicht aus, das übernimmt das jeweilige Restaurant selbst.“ Er sorge mit Lieferkönig für die technische Infrastruktur – in Form einer App für das Smartphone. Über die Lieferkönig-App wird also bestellt, die angeschlossenen Läden wickeln die Bestellung ab. Ein großer Vorteil sei auch, dass über die App sofort Speisekarten geändert werden können. Das Programmieren der App habe sich etwas verzögert, doch nun soll es am 20. November zumindest mit der Testphase losgehen. Das Gebiet rund ums Steinhuder Meer soll als Testregion fungieren.

Hoedt ist auch offen für andere Branchen

Hoedt hat zuvor „Dat Schnitzelhus“ ausgesucht, um sein Konzept im Arbeitsalltag zu testen. Der „Lieferkönig“ will sich nicht nur auf Gastronomie konzentrieren. Das ist Hoedt ganz wichtig, denn es sollen alle Branchen abgedeckt werden. Und damit sei seine Liefer-Geschäftsidee auch ein Novum: Elektro-Läden, Apotheken und andere Einzelhändler sollen in Zukunft über Lieferkönig den Weg zu den Kunden finden.

Und natürlich soll sein Konzept auch über die Grenzen Schaumburgs und der Region Hannover hinaus umgesetzt werden. Um einen Anreiz zu schaffen, seine App zu nutzen, soll es ein Gewinnspiel geben. Am Ende des Bestellvorgangs erscheint ein Glücksrad. Dort können sich die Kunden einen Rabatt erspielen. Hoedt ist gespannt, wie sein Lieferkönig ab Sonnabend anläuft. „Ich freue mich über jeden, der schon in der Testphase mitmacht.“

Von Sven Sokoll