Steinhuder Meer: Kampfmittelbeseitiger machen Patronen unschädlich

Steinhude

Auf dem Grund des Steinhuder Meeres sind weitere Munitionsteile aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Bereits am Freitag hat der Baubetriebshof nach einem entsprechenden Hinweis ein Areal nordöstlich des Steinhuder Hafens in der Nähe der Steganlage S 125 abgesperrt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst fand mehrere Patronen des Kalibers 5, die früher in Sturmgewehren eingesetzt wurden, und machte sie unschädlich. Das Areal blieb über das Wochenende dann noch abgesperrt.

Im Steinhuder Meer wird regelmäßig alte Munition gefunden, gerade in der Sommerzeit, wenn oft gebadet wird. Auf dem Gebäude des späteren Schäkerlagers neben dem Hafen war im Zweiten Weltkrieg auch eine Flak-Stellung. Wer Munition im Wasser findet, soll sie liegenlassen, die Stelle absperren sowie markieren und Polizei oder Stadt verständigen.

Von Sven Sokoll