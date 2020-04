Steinhuder Meer: Land bestätigt positive Haltung der Region zu Stellnetzen

Steinhude

Das Niedersächsische Umweltministerium hat die Region Hannover in ihrer Haltung bestärkt, die Stellnetzfischerei am Steinhuder Meer zu genehmigen. Das Landwirtschaftsministerium teile diese Auffassung ebenfalls, erklärte die Region. Damit sei die Kritik des Naturschutzbunds ( Nabu) an einem entsprechenden Bescheid der Region widerlegt.

Die Region hatte den Fischern im November 2019 schriftlich versichert, dass das Fangverfahren im Vogelschutz- und FFH-Gebiet erlaubt ist und nicht den Regeln widerspricht. Am Flachsee müssen die Fischer allerdings einige Auflagen beachten, damit die Wasservögel nicht gefährdet werden. Das Umwelt- und das Landwirtschaftsministerium fordern, dass das Risiko für die Vögel, sich in den Netzen zu verfangen, begleitend untersucht wird.

Region verweist auf alte Tradition

Die Region verweist darauf, dass die Fischer mindestens schon seit den 1950er-Jahren die senkrecht aufgestellten Stellnetze einsetzen. Nachdem das Steinhuder Meer unter Schutz gestellt worden war, durften die Fischer weiterhin damit fischen, wenn sie es der Regionsverwaltung – wie geschehen – anzeigen. Dass sie überhaupt fischen dürfen, regelt ein Pachtvertrag mit dem Land als Meereseigentümer.

Der Landesvorsitzende des Nabu, Holger Buschmann, hatte der Region vorgeworfen, mit der Erlaubnis massiv gegen internationale Richtlinien zu verstoßen. Er berichtete von einem Vorfall, bei dem sich innerhalb von nur drei Tagen ein Stern- und ein Haubentaucher, beide streng geschützt, in Stellnetzen verheddert hätten, wobei einer der Vögel zu Tode gekommen sei.

Fischerverein spricht von massivem Kampf des Nabu

Der Vorsitzende des Fischervereins, Detlef Hodann, warf dem Nabu daraufhin vor, schon seit zwei Jahrzehnten einen massiven Kampf gegen die Fischerei zu führen. Das habe sich unter anderem bei Diskussionen um die Kormorane, einen letztlich gescheiterten Fischereibetrieb am Hagenburger Kanal und den Otterschutz gezeigt. Dabei entwickele sich der Natur- und Artenschutz auch mit der extensiv betriebenen Fischerei am Steinhuder Meer positiv. Er rief den Nabu auf, in eine gemeinsame, sachliche Diskussion einzusteigen.

In der Angelegenheit sei nie das Gespräch mit den Naturschutzverbänden gesucht worden, kritisiert der Nabu. Dabei habe auch die Staatliche Vogelschutzwarte vor den Gefahren der Stellnetze gewarnt. Für den Nabu sei hinlänglich bewiesen, dass Stellnetze eine Vogelfalle seien. Generell sei der Verband aber zu Gesprächen mit den Fischern immer bereit.

