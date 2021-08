Steinhude

Land und Region Hannover wollen die Vorarbeiten für einen umfassenden Seeentwicklungsplan für das Steinhuder Meer vorantreiben. Dafür suchen sie jetzt ein Fachbüro, das den Prozess unterstützt. Das Projekt soll dabei helfen, dass alle Akteure künftig an einem Strang ziehen. Ein Vorreiter war dabei schon die Insel Wilhelmstein.

Land ist Eigentümer – Region profitiert auch

Viele Themen am Steinhuder Meer sind sehr komplex, und für die Lösungen sind oft unterschiedliche Akteure zuständig. Das Land als Eigentümer des Meeres und die Region, die von dem Erholungsgebiet stark profitiert, wollen deshalb jetzt mehr Gemeinsamkeit erreichen.

„Wir haben uns als Planungsteam zusammengetan und Geld in die Hand genommen, um systematisch und wissenschaftlich fundiert aufzubereiten, was wir wissen und mit welchen Maßnahmen wir den Erhalt des Steinhuder Meers sichern können“, sagte die Regionsdezernentin Christine Karasch in einer Pressemitteilung.

Erkenntnisse sollen gebündelt werden

Der Plan soll die entscheidenden Rahmenbedingungen zusammentragen. Daraus wird entwickelt, wie es am Steinhuder Meer weitergehen sollte. „Dabei werden die Themen Nährstoffeinträge, Wasserstandsmanagement sowie Polderkapazitäten und die Systematik der Entschlammung besonders im Fokus stehen“, berichtete Conrad Ludewig, der die Domänenverwaltung beim Amt für regionale Landesentwicklung leitet.

Das gesuchte Büro soll zunächst alle bereits vorhandenen Studien zusammenfassen und auswerten. „Auch wird weiterer Untersuchungsbedarf ermittelt“, sagt Jörg Prante vom Landesbetrieb für Wasserwirtschaft. Auf dieser Grundlage sollen dann neue Maßnahmen entwickelt und ihre Prioritäten festgelegt werden.

Sonja Papenfuß, Leiterin des Fachbereichs Umwelt bei der Region, kündigte an, dass das eine Zeit in Anspruch nehmen werde, weil schon viel Material zum Steinhuder Meer vorliege und die Behörden in den vergangenen Jahren auch schon mit vielen Vorschlägen aus der Bevölkerung entwickelt haben. „Wir werden auf der Steinhuder-Meer-Konferenz wie auch schon in den letzten Jahren zum Prozess berichten“, betonte Papenfuß.

Von Sven Sokoll