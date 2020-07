Steinhude/Mardorf

Drei befreundete Ehepaare sind an diesem Sonnabend die Ersten, die an Bord der „Marlene“ von Auswanderer-Kapitän Udo Toffel gehen. Sie wollen vom Anleger an den Strandterrassen in Steinhude über das Meer zum Steg N 10 am Badestrand Weiße Düne in Mardorf. Die Verbindung ist ganz neu, es gibt sie erst seit dem vorigen Wochenende. Die acht Wochenendurlauber freuen sich über das neue Angebot. „Wir sind gerne sportlich aktiv und wollen den Rundweg von der Weißen Düne zurück in Richtung Steinhude wandern“, sagt Birgit Kannenberg-Otremba. Drei Stunden planen sie dafür ein.

Gäste haben die Möglichkeit, sich sonnabends und sonntags um 11 und um 15 Uhr von Steinhude mit dem Auswanderer zum Steg an der DLRG-Station am Uferweg in Mardorf fahren zu lassen. Die Rückfahrten aus Mardorf stehen um 12 und um 16 Uhr im Fahrplan. Die neue Verbindung ist für Nutzer eingerichtet, die am Wochenende von Steinhude aus zum Badestrand in Mardorf wollen. Das spart viele Auto-Kilometer.

Urlauber freuen sich über neues Angebot

Die drei befreundeten Ehepaare in Steinhude kommen aus dem Raum Oldenburg. Sie verbringen einmal im Jahr ein verlängertes Wochenende zusammen und sind zum ersten Mal in Steinhude. Die sechs genießen die Überfahrt auf dem Auswanderer nach Mardorf und finden die Atmosphäre viel persönlicher. „Das hat was. Super, ganz toll!“, sagt Jan Lübbersmeyer und freut sich über das Highlight seines Urlaubstages.

Die drei Ehepaare Otremba, Lübbersmeyer und Clemens/Gundlach nutzen die Überfahrt von Steinhude nach Mardorf, um dort zu wandern. Quelle: Anke Lütjens

Kapitän Udo Toffel wäre nicht Udo Toffel, wenn er nur das weltweit einzigartige Holzboot steuern würde. Sein Kopf ist voll mit Geschichten aus der Meer-Region. Er ist hier aufgewachsen und führt seit 21 Jahren die Pinne. Toffel erzählt seinen Gästen, wie das Meer entstanden ist, was es mit der Badeinsel auf sich hat, wann und wie und wozu die Festung Wilhelmstein gebaut wurde. Er öffnet seinen Passagieren ein Fenster zum Naturraum und zu den Sehenswürdigkeiten. Und er hat scheinbar auf fast alle Fragen eine Antwort.

Segeln braucht guten Wind

Kapitän Udo Toffel macht seinen Auswanderer "Marlene" am Steg N 10 in Mardorf fest. Quelle: Anke Lütjens

„Welche Fische gibt es im Meer und wie tief ist es?“, wollen die Gäste wissen. Vornehmlich Weißfische wie Plötze, Brasse und Rotfeder sowie die Edelfische Hecht, Zander und Aal. „Das Meer ist überwiegend bis zu 1,70 Meter tief, an einigen Stellen bis 3,50 Meter“, antwortet Toffel. „Und warum segeln wir nicht?“, fragen die Gäste. Würde Toffel das schwere Gaffelsegel setzen, hätte er deutlich mehr Arbeit. Das lohnt sich nur bei wirklich gutem Wind. Den hat er an diesem Sonnabend nicht. Und die Überfahrt würde eineinhalb Stunden dauern statt 30 Minuten. So begleitet das Tuckern des Motors die Überfahrt.

Kurzurlaub vor der Haustür

Schaukelnd, aber pünktlich legt Toffel gegen 11.30 Uhr in Mardorf an, er hat jetzt eine halbe Stunde Pause. Am Anleger finden sich Gäste aus Mardorf ein. Das Ehepaar Farwick aus Emsdetten bei Rheine will die neue Verbindung nutzen, um sich Steinhude anzuschauen. „Wir lieben Wasser und Schiffe und haben Spaß am Bootfahren“, sagt Franz Farwick. Er und seine Frau sind zum zweiten Mal in Mardorf. Kurzurlaub im Camper. „Uns gefällt es am Steinhuder Meer sehr gut“, betont Farwick.

Die Familien Hein und Begau kommen dazu. Sie machen gemeinsam in Mardorf Campingurlaub und haben sich spontan zur Überfahrt nach Steinhude entschlossen. „Da haben wir ja Glück, dass es das gibt. Ich bin ganz begeistert“, sagt Juliane Hein. Während die Erwachsenen in Steinhude Fischbrötchen essen wollen, wird es die vierjährigen Jungs Boris und Jakob zum Spielplatz ziehen. Die kleine Pia bekommt von der Überfahrt nichts mit. Sie verschläft den Törn im Kinderwagen. „Das ist wie Kurzurlaub vor der Haustür“, sagt André Begau. Die Familie lebt am Deister.

Die Fahrt nach Mardorf dauert mit Motorkraft eine halbe Stunde. Bislang bestand nur die Möglichkeit, mit dem Fahrgastschiff von Steinhude bis zur Anlegestelle an der Jugendherberge zu fahren. Wer von dort zum Badestrand will, muss drei Kilometer Fußmarsch in Kauf nehmen. Für das neue Angebot kooperiert der Naturpark Steinhuder Meer mit der Personenschifffahrt Steinhude. Die besteht in diesem Jahr seit 100 Jahren. Für diese Saison ist die Linienverbindung Steinhude- Mardorf bis Sonntag, 13. September, geplant.

Von Anke Lütjens