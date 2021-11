Steinhude/Hagenburg

Damit weniger Wasser aus dem Steinhuder Meer läuft, wird derzeit der Weg auf dem Ochsendamm in der Nähe des Hagenburger Kanals erneuert und erhöht. Auf dem torfigen Boden hatte sich das Niveau über die Zeit so gesenkt, dass dort bei Wasserständen über einem Niveau von 38,00 Meter über Normal-Null Wasser in den Südbach ausläuft. „Eine Instandsetzung auf knapp 200 Metern Länge ist nun geboten“, teilte Conrad Ludewig mit, Leiter der Domänenverwaltung beim Amt für regionale Landesentwicklung.

Lesen Sie auch Land erneuert Wall am Steinhuder Meer – Pegel soll wieder steigen

Der Meereseigentümer hat den Nienburger Kreisverband für Wasserwirtschaft mit den Arbeiten beauftragt und sich mit der Naturschutzbehörde der Region Hannover und der Ökologischen Schutzstation abgestimmt. Auf einem benachbarten Grundstück des Landes wird seit vergangener Woche voraussichtlich bis Mitte dieser Woche ein Teichbiotop ausgehoben und mit der Erde der Weg erhöht. Wegen des moorigen Untergrunds sind Spezialmaschinen mit besonders breiten Ketten im Einsatz.

Von Sven Sokoll