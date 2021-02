Steinhude

Hunderte Anwohner und Besucher genossen am Wochenende Spaziergänge und Schlittschuhfahrten auf dem Eis des Steinhuder Meeres – trotz aller Warnungen. Auch einzelne Polizeibeamte zogen auf Kufen ihre Bahnen. „Im Rahmen unserer sportlichen Möglichkeiten versuchen wir immer, uns an den Einsatzstellen zu bewegen“, sagte ein Sprecher der Polizei Wunstorf am Sonntag. In manchen Fällen sei es auch wichtig, schnell zu sein.

Die meisten Anwohner des Steinhuder Meeres hätten ohnehin Schlittschuhe im Schuppen, sagte der Beamte. Und früher habe man sie öfter auch im Dienst einsetzen können.

Von Kathrin Götze