Steinhuder Meer soll nicht mehr für Tagesbesucher gesperrt werden

Steinhude

Stadt und Polizei wollen künftig die Zufahrten nach Steinhude und zum Steinhuder Meer nicht mehr wie zuletzt am Sonntag komplett sperren, wenn der Ort zu voll ist. Diese Absprache hat Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt am Montag im Verwaltungsauschuss mitgeteilt. Dies sei eine Reaktion darauf, dass die Verordnungen wegen der zurückgehenden Zahlen von Corona-Infektionen weiter liberalisiert seien. „Eine komplette Sperrung halten wir deshalb nicht mehr für verhältnismäßig“, sagte Eberhardt. Wenn es voll wird, will die Polizei nur Durchsagen machen und Hinweise im Verkehrsfunk veranlassen. Beide wollen beobachten, wie sich die Situation damit entwickelt.

Reinhard Aust und seine Kollegen von der Polizei haben an den vergangenen Wochenenden regelmäßig schauen müssen, ob sie die Zufahrten nach Steinhude sperren müssen Quelle: Markus Holz (Archiv)

Anzeige

Stadt hebt Besucherzahlgrenze für Badeinsel an

Außerdem hat die Stadt die Besucherzahlgrenze für die Badeinsel für die Ferienzeit noch einmal angehoben. „Der Vorschlag von 800 aus dem Fachbereich kam uns in der Verwaltungsspitze doch sehr niedrig vor, deshalb sind wir jetzt auf 1500 gegangen.“ Aber auch das sei ein gefühlter Wert, der nach den ersten praktischen Erfahrungen noch einmal angepasst werden könnte. Unter normalen Umständen passen rund 5000 Besucher auf die Insel.

Von sven Sokoll