Wenn am Wochenende die Sonne scheint, wird es am Steinhuder Meer schnell voll. Wiederholt hatte die Polizei den Ort am Wasser für Tagestouristen abgeriegelt, um die Corona-Abstandsregeln durchsetzen zu können. Wie geht es zu am Ufer? Ein Rundgang bei schönstem Ausflugswetter.