Steinhuder Windmühle Paula bei Sturm erneut beschädigt

Steinhude

Die Windmühle Paula in Steinhude hat während der Stürme in der Zeit vom 17. bis 21. Februar erneut schwere Schäden erlitten. Der Trägerverein bedauert, dass er jetzt nach dem letzten Jahr erneut eine größere Reparatur angehen muss. Wieder war das Problem, dass Bebauung und Bäume die Hauptwindrichtung bei orkanartigen Böen auf Südwest verändert haben und außerdem Verwirbelungen auftreten. Jetzt ist wieder das Getriebe der Windrose defekt, das die Mühlenkappe mit den Flügeln in die Windrichtung dreht.

Die Windrosenanlage der Windmühle Paula wurde bei den letzten Stürmen stark beschädigt. Quelle: Verein zur Erhaltung der Steinhuder Windmühle

„Als Folge werden auf absehbare Zeit ein Demonstrationsbetrieb und das Mahlen mit Windkraft nur noch eingeschränkt möglich sein“, schreibt der Mühlentechniker Rüdiger Hagen, der im vergangenen Jahr auch den Vorsitz des Vereins übernommen hat. Erneut muss der Verein sich deshalb darum bemühen, eine vierstellige Eurosumme für die Reparatur aufzubringen. Deshalb hoffen die Aktiven, dass sie dafür wieder viele Spenden einwerben können. „Die Holländerwindmühle Paula ist ein historischer Schatz, den es zu erhalten und zu bewahren gilt“, betont Hagen.

Von Sven Sokoll