Wunstorf

Ein nach Angaben der Polizei Wunstorf bereits amtsbekannter Steinhuder hat am Freitagabend gegen 20.30 Uhr am ZOB und bereits zuvor in der Buslinie 710 zwei weibliche Jugendliche beleidigt. Einen 54-jährigen Wunstorfer, der den beiden Jugendlichen beistehen wollte, beleidigte und bedrohte der 41-jährige Steinhuder ebenfalls.

Als kurze Zeit später die Polizei vor Ort erschien, setzte der Mann sein respektloses Verhalten auch gegenüber den Beamten fort. Da ein vernünftiges Gespräch laut Polizei nicht möglich war, erteilten die Beamten dem Beschuldigten einen Platzverweis. Die Beamten leiteten gegen den Steinhuder ein Verfahren wegen Beleidigung und Bedrohung ein.

Von Anke Lütjens