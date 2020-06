Wunstorf

Ein besonderes Kunstwerk ist während der Corona-Schließungen am Blumenauer Kirchweg entstanden. Nachdem die Schulen am 16. März geschlossen wurden, ist dort eine Steinkette gewachsen. Diese will das nahegelegene Kinder- und Jugendzentrum Der Bau-Hof nun dauerhaft erhalten.

1000 Steine auf 100 Metern

„Ich hatte die Idee in den sozialen Medien gesehen und wollte das für Wunstorf auch“, sagt Initiatorin Petra Welzel. Sie hatte die ersten drei verzierten Steine auf den Boden gelegt. „Es war spannend zu beobachten, wie schnell die Kette dann gewachsen ist.“ Inzwischen verteilen sich mehr als 1000 Steine über gut 100 Meter.

Kunstprojekt geplant

Am Donnerstag hat Welzel die Kette nun offiziell dem Bau-Hof übergeben, der die Steine jetzt auf das eigene Grundstück holen will. „Wir wollen damit in einem Kunstprojekt einen Bogen an der Kletterhalle entstehen lassen“, sagt Bau-Hof-Leiterin Dani Marchthaler. Und ein Schild soll die Nachwelt daran erinnern, welche besondere Geschichte hinter den Steinen steckt.

Von Sven Sokoll