Damit den Bewohnern der Seniorenheime in der Corona-Krise wegen des Besuchsverbots nicht die Decke auf den Kopf fällt, sorgen die Leiter der Einrichtungen immer wieder für Abwechslung. Zwei Künstlerinnen der Gruppe Stelzen-Art haben am Dienstagnachmittag die Bewohner des Hauses am Bürgerpark sowie des Hauses Johannes mit ihrer poetischen Performance und ihren fantasievollen Kostümen verzaubert.

Künstlerinnen schweben durch den Garten

Wie ein orangefarbener Feuervogel und ein blauer Paradiesvogel schwebten die Künstlerinnen anmutig auf ihren hohen Stelzen und mit wehenden riesigen Flügeln durch den Garten am Bürgerpark. Weil die meisten Bewohner wegen des kräftigen Windes im Speisesaal Platz genommen hatten, wagten sich die Stelzenläuferinnen auch dort hinein – und ernteten Applaus. Im Jahr 2001 wurde die Stelzen-Art von der Schweizer Künstlerin Janine Jaeggi ins Leben gerufen. Sie entwickelt seit vielen Jahren mit Stelzenkunst und Kostümdesign ihren eigenen Stil.

Auftritte sorgen für Abwechslung

Je nach Größe der Veranstaltungen treten bis zu 20 Akteure als Drachenreiter, Blütenprinzessinnen oder Meerjungfrauen auf. Die Gruppe absolviert um die 100 Aufträge pro Jahr im In- und Ausland. „Das ist ganz toll, eine schöne Überraschung“, sagte Brigitte Kettner, Leiterin des Begleitenden Dienstes im Haus am Bürgerpark, erfreut. Auch ein Konzert mit den Musikern Hans Wendt und Tobias Göbel sorgte bereits für Abwechslung in beiden Häusern. Am nächsten Donnerstag tritt Daniel Fernholtz mit seiner Gitarre auf.

Bewohner entdecken Skype für sich

Weil die Bewohner ihre Angehörigen noch nicht persönlich treffen können, haben viele Skype für sich entdeckt. „Die Stimmung ist noch nicht so gedrückt, wie wir gedacht haben“, sagte Kettner. Auch über Diensthandys oder zur Verfügung gestellte Geräte wird versucht, Kontakt zu halten. „Die Bewohner zeigen viel Verständnis für die Situation. Nur den Gang in die Stadt, um Kleinigkeiten zu besorgen, vermissen sie“, so Kettner weiter. Das Haus macht außerdem Angebote auf den Etagen wie rätseln, singen, Gymnastik, Bewegungstherapie und Gedächtnistraining.

Schönes Wetter ermöglicht Aufenthalt im Garten

Auch in der Seniorenresidenz Am Kirschgarten in Klein Heidorn gibt es Beschäftigungsangebote für die Bewohner. Einzig die Gruppenangebote entfallen derzeit, berichtet Heimleiterin Ulrike Lang. Angehörige dürften vorbeikommen und etwas für ihre Familienmitglieder abgeben, ihnen durch die Glasscheibe des Aufenthaltsraums zuwinken oder etwas im Garten zurufen. „Insgesamt ist die Stimmung noch ganz gut“, sagt Lang.

Die Betreuungskräfte und Mitarbeiter seien stark gefordert, weil bei den Bewohnern Ängst entstünden. Spaziergänge mit den Angehörigen entfallen. Schwierig sei es für Bewohner, die erst kurz vor der Corona-Krise eingezogen seien. „In dieser Phase sind Angehörige sehr wichtig.“ Zum Glück sei das Wetter schön, sodass sich die Senioren im Garten aufhalten können.

Dudelsackspieler in Großenheidorn

Mit einem großen Sicherheitsabstand dürfen sich Bewohner des Hauses Sonneneck aus Großenheidorn mit ihren Angehörigen vor der Tür treffen. Um die Situation für die Bewohner zu vereinfachen, werde viel per E-Mail, Brief oder Telefon mit Familienmitgliedern kommuniziert, teilt Jessica Krejci mit, die in der Verwaltung der Einrichtung arbeitet. Zunächst sei es den Bewohnern schwer gefallen, sich an die Situation zu gewöhnen.

Ein Ostergruß für die Bewohner vom Haus Sonneneck. Quelle: privat

Um den Senioren eine Freude zu bereiten, haben Kinder und Spielgruppen aus dem Ort für die Bewohner gebastelt, gemalt und ihnen auch geschrieben. Für dieses Wochenende haben zwei Dudelsackspieler ihr Kommen zugesagt. „Sie wollen im Innenhof den Bewohnern eine Freude machen“, schreibt Krejci. Um Bewohner und Mitarbeiter zu schützen, bleibe das Besuchsverbot bis zum 6. Mai bestehen.

Von Anke Lütjens und Rita Nandy