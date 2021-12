Wunstorf

Die Sternsinger aus der Pfarrgemeinde St. Bonifatius bringen den Segen in die Häuser und sammeln Spenden. Das Motto der Aktion lautet in diesem Jahr „Gesund werden – gesund bleiben“. Die Sternsinger sind von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Januar, unterwegs.

Sternsinger bringen den Segen

Für den Fototermin haben Mathilda, Ida und Jonathan bereits die Sternsinger-Kleidung angezogen und halten den Segensbrief und die Spendenbüchse bereit. So machen sich diesmal einige Kinder mit ihren Begleitern und Begleiterinnen auf den Weg und besuchen die Menschen in den Orten und Städten. Die Sternsinger sind mit Maske unterwegs und bringen draußen vor den Häusern und Wohnungen den Segen mit Texten und Liedern. Die Sternsinger können jedoch nicht alle Menschen besuchen, deshalb verteilen sie auch viele „Sternsinger-Segensbriefe“, die sie in die Briefkästen stecken.

Spendenerlös ist für kranke Kinder bestimmt

„Gesund werden – gesund bleiben“ ist das Motto der diesjährigen Aktion, bei der Kindern in anderen Ländern geholfen werden soll, die krank oder verletzt sind oder denen es nicht so gut geht. Auch wer sich nicht für einen Besuch der Sternsinger angemeldet hat, kann den Segensbrief noch bekommen. Am Sonntag, 9. Januar, gestaltet eine Sternsinger-Gruppe den Gottesdienst in St. Bonifatius mit, anschließend liegen die Segensbriefe in der Kirche an der Hindenburgstraße 17 in Wunstorf noch einige Zeit zum Mitnehmen bereit.

Die Kirche ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Zum Mitnehmen liegen die Briefe auch in St. Konrad, Mesmeroder Straße 9 in Bokeloh, in St. Hedwig, Schlesierweg 10 in Steinhude, sowie in St. Marien, Weidendamm 14 in Rehburg-Loccum, aus.

Von Anke Lütjens