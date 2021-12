Wunstorf

Die Konzertreihe zum Jubiläum 1150 Jahre Stift endet mit drei Matineen an den Sonnabenden im Advent. Die Matineen mit dem Titel „Orgel plus“ beginnen jeweils um 11 Uhr in der Stadtkirche. Leiterin und Organistin ist Stifts- und Kreiskantorin Claudia Wortmann.

Verschiedene Gäste werden Wortmanns Orgelspiel begleiten. Die erste Matinee am 4. Dezember gestaltet sie gemeinsam mit der Sopranistin Birgit Glatz. Am 11. Dezember spielt Wortmann mit dem Posaunisten Detlef Reimers Werke von John Dowland, Jan Pieterszoon Sweelinck und anderen Komponisten der Renaissance. In der letzten Matinee am 18. Dezember singt die Schola der Stiftsgemeinde Musik aus dem 15. Jahrhundert, unter anderem von Guillaume Dufay und Johannes de Limburgia.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, die Gemeinde bitte jedoch um eine Spende für die Kirchenmusik am Ausgang. Die Besucher müssen die 2-G-plus-Regel befolgen und sich online unter www.stiftskirche-wunstorf.de anmelden.

Von Paul Lukas Primke