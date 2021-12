Wunstorf

Nach fast zweijähriger Sanierung haben zahlreiche Besucher am Sonnabend den ersten Gottesdienst in der Stiftskirche gefeiert. Und es war ein besonderer: Das Friedenslicht aus Bethlehem stand im Mittelpunkt. Eine Delegation der Wunstorfer Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg hatte es im Ökumenischen Zentrum Mühlenberg in Hannover abgeholt. Sie brachten die Kerze in der abgedunkelten Stiftskirche zum Altar und entzündeten nach und nach alle Kerzen – auch die der Besucher.

Ein Netz des Friedens soll entstehen

Der ökumenische Gottesdienst stand unter dem Motto „Friedensnetz – ein Licht, das alle verbindet“. Dementsprechend gestalteten Pastor Volker Milkowski, Pfarrer Andreas Körner sowie die Pfadfinder der Stiftskirchengemeinde und der Pfarrgemeinde St. Bonifatius die Andacht mit Liedern, Gebeten und Worten zu den Themen Frieden, Licht und Netze. „Wenn alle den Frieden in sich tragen und weitertragen, entsteht ein verbindendes Netz“, hieß es in einem Beitrag.

Seit 1986 wird das Friedenslicht alljährlich in den Wochen vor Weihnachten in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet und von dort in viele europäische Länder gesandt. Für die Weihnachtsgottesdienste in der Stiftskirche bittet die Gemeinde um Anmeldungen auf der Homepage www.stiftskirche-wunstorf.de.

Von Anke Lütjens