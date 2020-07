Wunstorf

In Küsters Hof erleben die Zuhörer am Wochenende einen Konzertabend und bekommen viel zu lachen. Am Freitag, 10. Juli, steht zunächst Stoppok auf der Bühne. Der Musiker ist in Essen aufgewachsen und war einige Jahre als Straßenmusiker in Europa unterwegs. Beginnend mit „Das Superweib“ 1996 hat er später zu drei Filmen die Musik geliefert. Mit seiner Musik, die sich im Bereich von Folk, Blues und Rock bewegt, wird er seinen Zuhörern bei „ Stoppok solo“ einen emotionalen Konzertabend bescheren, wie die Veranstalter versprechen.

Reis Against The Spülmachine heißt das Comedy-Duo, das am Sonnabend, 11. Juli, in Küsters Hof gastiert. In ihrem Programm „Die fitteste Band der Welt“ werden die Musiker Titel auf amüsante Weisen covern. Die beiden Künstler haben schon mehrmals regionale Songslam-Wettbewerbe gewonnen.

Reis Against The Spülmachine gastieren in Küsters Hof. Quelle: Jan-Lucas Huesing

Beide Veranstaltungen in Küsters Hof, Hindenburgstraße 29b, beginnen um 20 Uhr. Karten bekommen Interessierte unter www.lasol-events.de. Für Stoppok kosten sie 28,60 Euro, für den Comedyabend 23,10 Euro.

Von Sven Sokoll